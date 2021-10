Tal vez por la especial vinculación de dos de sus tres fundadoras con A Estrada, la compañía Matrioshka Teatro ha elegido el Principal de la villa para estrenar el domingo, 31 de octubre, a las 19.00 horas Comando Comadres. Se trata de un espectáculo de corte feminista ideado, dirigido y representado por mujeres que trabajará sobre las tablas tópicos y realidades en favor de la igualdad.

Hasta la puesta en escena de su presentación fue ayer muy teatral. Las tres actrices que lo protagonizarán –la actriz estradense Chelo do Rejo, la docente de la Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) de A Estrada Anabell Gago y la también actriz María Ángeles Iglesias- comparecían con el rostro enfundado en pasamontañas para representar un fragmento de la obra, reivindicándose como “un comando” dispuesto a ejecutar acciones de “sabotaje” y otras “espantosas” a modo de “células abiertas” cuyas integrantes no dudarán en infiltrarse en la sociedad para dar visibilidad a sus reivindicaciones de igualdad con el objetivo expreso de “atacar las bases del patriarcado” y con la “estrategia de destrucción masiva” del machismo”.

Ya a cara descubierta, con los pasamontañas de color –fucsia, verde y naranja– a modo de gorros, continuaron presentado la obra, de la mano de su directora, Gena Baamonde, y de la edil de Servizos Sociais, que destacó que Comando Comadres abrirá un ciclo de tres espectáculos en clave reivindicativa por la igualdad entre hombres y mujeres

Chelo do Rejo urge a la RAE a retirar la acepción de “gorda” que la iguala a “torpe, tonta”

Chelo do Rejo, Anabell Gago y Lorena Conde –las fundadoras de Matrioshka– idearon el título Comando Comadres para “desmontar” el tópico de la existencia de “feminazis”. Afirman que las feministas solo piden igualdad. Y, para conocer las acciones de sus “comandos”, Matrioshka contactó con diversos grupos de distintos lugares del mundo: Transgredindo (Santiago), Gordis (Barcelona), Sororidade, Igualdade, Mazá (Pontevedra), Mulleres de Artes Tomar (Argentina) y Violeta (Cuenca), entre otros. Quieren trabajar “en red”, que las mujeres sepan “que no están solas”. Como ellas, también Matrioshka lleva a cabo acciones. Así, por ejemplo, Chelo do Rejo remitió ayer una carta a la Real Academia Española (RAE) urgiendo a sus “8 académicas y 38 académicos “ a retirar del diccionario la acepción de “gorda” que la iguala a “torpe, tonta”, calificativo que ya retiró de la definición de “gallega” en los últimos años ante el clamor popular.