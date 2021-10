Nuevo pleno polémico en Forcarei. La sesión plenaria con la que arrancó a las 9.00 horas de ayer la mañana en la casa consistorial solo contó con la asistencia de los ediles del PSOE y del BNG-Foro Forcarei, que aprobaron la modificación de la base de ejecución del presupuesto precisa para distribuir 15.500 euros de ayudas entre las asociaciones deportivas y culturales del municipio. Lo hicieron por mayoría pero en ausencia de los ediles del PP que, hartos de que el ejecutivo local cambie de fecha los plenos -debería haberse celebrado el tercer jueves de este mes, es decir, el pasado día 21– acudieron al consistorio pero no para participar en la sesión plenaria sino para pedirle a la secretaria municipal un informe sobre dichos cambios de fecha y, en vista del contenido de dicho informe, proyecta presentar denuncia en el juzgado.

El gobierno local remitió después del pleno un comunicado en el que indicaba que los populares habían expresado “a través de un escrito su disconformidad con la fecha de la convocatoria”, argumentando que “debería haberse celebrado el pasado jueves según el acuerdo en ese sentido adoptado en su día por la corporación. Como en otras ocasiones, la alcaldesa decidió cambiar la fecha por cuestiones de agenda e intentó, sin éxito, consensuar la modificación con el Partido Popular”.

Versión diametralmente opuesta ofreció la líder popular Belén Cachafeiro. “Los plenos no se pueden cambiar salvo motivo de urgencia o por consenso. Es el único modo y no hicieron una cosa ni la otra. Lo convocan cuando quieren. Lo vienen haciendo así sistemáticamente. Al no haber convocatoria para el pleno del jueves le pedimos un informe a Secretaría, que nos informase de la legalidad de los acuerdos que se adoptan en plenos convocados de ese modo. Hoy -dijo, por ayer- vinimos todos los concejales del PP a recoger ese informe, previo al pleno. Y la secretaria dice que se constata que se produce un incumplimiento reiterado del acuerdo relativo al pleno organizativo dónde se dijo cuándo sería el pleno. Ya en julio, agosto, septiembre y octubre ocurrió. Pero hay más incumplimientos a lo largo de estos dos años”, remarcó. “No se trata de casos puntuales. Hay una reiteración en el tiempo y los decretos no están motivados ni recogen la causa que impide la celebración del pleno en la fecha que debería celebrarse. Por eso, vamos a ir al juzgado. Entendemos que este modo de proceder invalida los acuerdos que se están adoptando. Por eso no entramos al pleno. Sus acuerdos son nulos. Tras dos años y medio no puede seguir campando a sus anchas, saltándose la ley continuamente. Hasta aquí hemos llegado”, concluyó.