La Academia Xacobea ha decidido por unanimidad en su sesión plenaria designar académico correspondiente de la entidad al estradense Luis Ferro, uno de los tres investigadores vinculados al colectivo Codeseda Viva cuyo papel fue clave para apuntalar el reconocimiento como jacobeo que la Iglesia otorgó para el Camiño da Geira e dos Arrieiros que -procedente de Braga- cruza la comarca de Tabeirós-Terra de Montes para culminar en Santiago de Compostela.

A ese respecto, cabe recordar la especial implicación que al respecto mantuvieron el propio Luis Ferro y sus compañeros de fatigas, Jorge Fernández y Carlos da Barreira. Juntos efectuaron una meticulosa investigación que documentaría exhaustivamente los argumentos que respaldaban la autenticidad del trazado y, en virtud de la cual, el delegado de Peregrinacións del Cabildo de la Catedral de Santiago, el deán Segundo L. Pérez López, terminaría rubricando de puño y letra una certificación que reconoce que el camino propuesto por Codeseda Viva “cumple las condiciones de otros caminos de peregrinos”, por lo que “se le concede la Compostela”.

Su investigación pesó ante la Iglesia y ha pesado también ahora, según admitió ayer Palmou, en la decisión unánime de la Academia Xacobea de nombrar a Ferro académico correspondiente. Fue uno de los factores que tuvo en cuenta pero no el único. También su condición de reputado experto en genealogía heráldica y nobiliaria así como su especial vinculación con distintos ámbitos de la cultura, del Camino de Santiago y de la historia. Asimismo, se valoró su capacidad de trabajo.

Tras recibir la comunicación oficial de su designación –y a la espera de que la Academia Xacobea le comunique cuándo se hará efectivo el nombramiento– Luis Ferro se mostraba ayer visiblemente emocionado. “Me siento como un adolescente pero ya en plena madurez, como un niño con zapatos nuevos. Palmou ya me lo había comentado. Pero, para mí, es una gran alegría. No puedes evitar emocionarte”, admitía. muy agradecido a quien le ha respaldado. En estos momentos tan dulces para él, Ferro no quiso olvidarse de sus compañeros de Codeseda Viva ni tampoco de su compañero de investigaciones en genealogía heráldica y nobiliaria, el catedrático soutelano José Manuel Bértolo Ballesteros.

Con él viene trabajando muy estrechamente desde hace muchos años pero han intensificado esa labor tras la jubilación de Ferro como guardia civil con la consideración de suboficial, que tuvo lugar en abril de 2018. Entonces, Ferro ponía punto y final a 46 años de deber y honor en la Benemérita, que le habían hecho merecedor de múltiples distintivos y medallas, llegando a ser jefe de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil en A Coruña hasta 2009, año en el que pasó a la reserva activa y recalaría en los juzgados de A Estrada. Desde entonces desarrolla una intensa labor cultural. Diplomado en Heráldica Militar, desde 2016 es vocal de la directiva de la Asociación Académica de Genealogía Heráldica Nobiliaria de Galicia. Y también es vocal de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, que preside Bértolo Ballesteros. Miembro hasta hace un año del Patronato de los Premios San Martiño de A Estrada, dejó el cargo a causa de unos problemas de salud. Pese a todo, sigue siendo patrono del Patronato del Museo do Pobo Estradense “Manuel Reimóndez Portela”, del que es director Juan Andrés Fernández Castro; y también es el tesorero del Seminario de Estudos Locais de A Estrada.

Entre las investigaciones que ha llevado a cabo, cabe mencionar las ligadas a los relojes de sol y a los pazos y casas de la comarca. Asimismo, en los últimos años, publicó junto a Bértolo el libro Torres, Pazos e casas fidalgas do Concello da Estrada; y en la miscelánea un artículo sobre el teléfono y otro sobre el clero en Codeseda (1620-2020) en este caso con Damián Porto Rico. También repasó la historia de la Policía Local y publicó en el Boletín de Estudios de Genealogía Heráldica e Nobiliaria de Galicia un trabajo sobre la Torre de Merza.

“Es un hombre muy involucrado en el Camino. Y será un académico muy activo”, afirma Palmou

“Es un hombre muy involucrado en el Camino a Santiago”, aseguró ayer el presidente de la Academia Xacobea, Jesús Palmou, al ser preguntado por esta Redacción en relación a la designación de Luis Ferro como académico correspondiente de la entidad que preside. “Y tiene muchos conocimientos de historia y de genealogía y heráldica que la Academia Xacobea entiende que pueden resultar de gran interés para la entidad. “Nos parece que debe estar aquí porque, además, es muy trabajador. Y estoy convencido de que será un académico muy activo”, vaticinó Palmou. A mayores, aseguró, “ha demostrado una sensibilidad muy importante en relación con los temas vinculados con el Camino de Santiago” en general y con “el Camiño da Geira en particular”. El propio Palmou recibió una copia de toda la documentación que avala el trazado por parte de Codeseda Viva. Y valoró muy positivamente su reconocimiento por parte de la Iglesia. De hecho, incluso fue más allá y “la Academia como institución y yo mismo como presidente hicimos un estudio profundo sobre este camino, que fue publicado en la revista Ágora de Orcellón del Instituto de Estudios Carballinenses del que soy miembro”, subrayó Palmou. Muy satisfecho de que el Camiño da Geira haya logrado el reconocimiento jacobeo y la Compostela por parte de la Iglesia, se muestra convencido de que la Xunta terminará por dar el paso de reconocerlo también. Pero matiza que la Academia Xacobea no hará presión al respecto. Es algo que tiene que decidir la Xunta. Lo que está claro es que los peregrinos ya están avalando de facto ese trazado.