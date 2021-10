Smartparking: las pantallas que informarán de plazas libres para estacionar en A Estrada

La iniciativa se bautiza como Smartparking y será financiada al abrigo de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi). Supondrá el control de aforos de los aparcamientos públicos de la villa en tiempo real, a través de un sistema de cuenteo en el que se está trabajando en estos momentos. De este modo, mediante una red informativa dotada con cinco pantallas y dos tótem, los interesados podrán saber cuántas plazas libres tienen en cada momento de entre las 650 que conjuntamente ofertan los estacionamientos de la Avenida de América, Casa das Letras-Teatro Principal, A Baiuca y Avenida Ponteareas-Varela Buxán.

Esta cartelería digital indicaría a todos los vehículos que acceden al casco urbano cuál es la ocupación de cada una de estos aparcamientos gratuitos, de tal manera que podrían encaminarse directamente al que más convenga a su destino sin tener que perder tiempo buscando un hueco. El sistema se articula a través de cinco paneles de 87 pulgadas –situados a dos metros y medio de altura sobre un báculo– que cubrirían las diferentes entradas de la villa. En el acceso norte, este punto de información estaría en la recta que sube hacia el centro procedentes de la carretera Santiago-A Estrada. En la entrada sur se instalaría en el cruce entre la Avenida Benito Vigo y Pérez Viondi; en el acceso oeste, de nuevo en la Avenida Benito Vigo, la pantalla informativa estaría a la altura de la antigua discoteca Lennon; en la entrada este se colocaría en la intersección entre la Avenida de Pontevedra y la Calle Marín. El quinto panel estaría en la Praza de Galicia, centro neurálgico de la villa.

A mayores, el proyecto contempla la instalación de dos tótem de 55 pulgadas para ofrecer esta misma información en Praza da Constitución y Praza da Feira.

Aunque está orientada al estacionamiento, esta iniciativa se aprovecharía como soporte para facilitar al ciudadano información, de manera rotatoria, sobre múltiples cuestiones de interés público, desde aspectos ligados a la programación cultural del municipio a información de índole turística o de carácter municipal. Con ello se conseguiría reforzar, en espacios de gran tránsito, información que la administración municipal desea hacer llegar a los vecinos.

En relación al Smartparking, el alcalde de A Estrada, José López Campos reconoció ayer que el sistema contribuirá también a ayudar a que los usuarios identifiquen las zonas de estacionamiento gratuito que existen en el casco urbano, de manera que pueda visualizar la ubicación física de cada una de ellas para determinar si es el ámbito que más le conviene para dejar su vehículo en función de lo que desee hacer en la capital estradense. En este sentido, indicó que el Concello también tiene previsto incidir en la señalización y delimitación de los aparcamientos públicos que en estos momentos se encuentran operativos en puntos estratégicos del casco urbano, apoyados por el sistema de estacionamiento rotatorio vigente en algunas de las calles más céntricas para posibilitar que quienes desean acceder a servicios, red comercial o de ocio de la localidad tengan facilidades para olvidarse del vehículo.

Facilidades para dar plante al coche

Saber en qué zona hay plazas libres para aparcar cobrará pronto más importancia que nunca en A Estrada cuando avance el proceso de peatonalización del área más céntrica de la villa. Con la humanización de la Praza da Feira, cuyas obras arrancan la próxima semana, y el cierre a la circulación de las calles Ulla y Calvo Sotelo –entre la Porta do Sol y la Praza de Galicia, permitiéndose solo el cruce con Justo Martínez y la calle Irmáns José e Severino Trigo– será más conveniente que nunca saber con rapidez dónde puede dejarse estacionado el coche. En todo caso, la peatonalización de Calvo Sotelo –la calle de mayor concentración comercial y de servicios– no arrancará hasta después de Navidad, tal y como reconoció ayer el alcalde, después de las conversaciones que el gobierno mantuvo con los comerciantes locales, para no entorpecer con obras el desarrollo de la campaña navideña.