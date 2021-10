El nuevo aparcamiento público recientemente abierto entre Iryda, Ponteareas y Varela Buxán así como el tramo de la avenida de Ponteareas comprendido entre la calle Iryda y la emblemática Porta do Sol es el nuevo emplazamiento elegido por el gobierno local para albergar el mercadillo de los miércoles en A Estrada mientras se ejecutan las obras de humanización de la Praza da Feira proyectadas y que la firma Covsa ejecutará entre noviembre y junio.

Así se lo anunciaron en la mañana de ayer el edil delegado de Urbanismo, Eventos, Mercados y apoyo a Cultura, Gonzalo Louzao, y dos agentes de la Policía Local al 80% de los 75 feriantes con puesto asignado en la feria de los miércoles. Fueron, uno a uno, comunicándoles la noticia y notificándoles también dónde tendrán que ubicarse desde el miércoles 3 de noviembre. El arduo trabajo de comunicación realizado a lo largo de la mañana de ayer le impidió a Louzao y a la Policía llegar a todos los puestos. Algunos feriantes ya habían recogido sus mercancías y sehabían ido cuando Louzao llegó a la posición que ocupan y otros ya no habían acudido al mercadillo debido a las adversas previsiones meteorológicas. En cualquier caso, detalló Louzao, el miércoles se le comunicará a todos los que faltan los detalles relativos al nuevo emplazamiento de la feria, a la ubicación de sus puestos y a las condiciones que deberán cumplir en adelante.

El próximo miércoles será, como ya avanzó FARO hace unos días, el último día que habrá mercadillo en la actual Praza da Feira. Al día siguiente, jueves 28 de octubre, Covsa proyecta emprender la reforma, según avanzó ayer Louzao. Y el primer mercadillo del nuevo emplazamiento provisional será el miércoles 3 de noviembre.

A partir de ese día, los puestos de huerta y pulpería se concentrarán en la “carballeira” de la Praza da Feira, aprovechando que ese ámbito no resultará afectado por las obras. Simplemente se suprimirá el aparcamiento en ese ámbito, como ya viene sucediendo cada miércoles por la feria.

Los demás puestos deberán instalarse en el parking de Iryda y en el tramo ya citado de Ponteareas. Han sido reasignados por zonas –siguiendo una ubicación muy parecida a la actual– por el concello. Y todos y cada uno de ellos, explicó Louzao, tendrá el mismo número de metros para su puesto que ya tenía en la Praza da Feira. Eso sí, no podrán tener sus vehículos junto a los puestos, salvo los que estén expresamente autorizados para ello (básicamente los que utilizan el propio vehículo como puesto, como puede ser el caso de alguno que comercializa embutidos). Los demás deberán aparcar las furgonetas, por ejemplo, a lo largo del tramo final de Iryda tras descargar la mercancía porque el espacio provisional es más ajustado que el actual y, para que quepan todos, es necesario “tener todo más organizado”, explicó Louzao. Al hilo de ello, hizo notar que en lo sucesivo los feriantes deberán tener el carné que les entregaron ayer a la vista en el puesto. Será una garantía para el consumidor y un modo de que el Concello pueda comprobar fácilmente que solo hay feriantes autorizados.

De Iryda a Porta do Sol, zona céntrica y “abrigada”

La elección del parking de Iryda y del tramo de Ponteareas comprendido entre Iryda y A Porta do Sol para la celebración de la feria responde al interés del ejecutivo local de dar respuesta a dos demandas fundamentales. Por un lado, la de los comercios y los establecimientos de hostelería sitos en el corazón de la villa que no quieren que la feria se aleje del centro porque dinamiza mucho la actividad comercial en la villa. Y, por la otra, la demanda de los propios feriantes que en la feria que se realizó en junio de manera provisional en el parking próximo al Novo Mercado –para testar la posibilidad de trasladar allí el mercadillo durante la reforma de la Praza da Feira– ya expresaron su disgusto y demandaron un lugar más “abrigado”. Además, añadió Louzao, se entiende que –aunque solo vaya a celebrarse la feria en este ámbito unos meses– el mercadillo servirá como revulsivo para visibilizar calles céntricas que actualmente se encuentran deprimidas. Y, por último, también se entiende que resultará muy positiva la cercanía del ámbito ferial provisional a las amplias zonas de aparcamiento recientemente habilitadas en A Baiuca, junto al centro de salud y la escuela infantil.

Vados sin acceso en Ponteareas y con él en Baiuca

Hay otro aspecto que el gobierno local proyecta concretar en los próximos días. Se trata de explicarle a los usuarios de los “4 o 5 garajes con vado” de Ponteareas que no podrán entrar ni salir de sus garajes entre las 7.00 y las 14.00 horas de los días de feria. Por lo que respecta al tráfico rodado, al cortar el tramo de Ponteareas entre Iryda y A Porta do Sol, solo él y parte de la rúa Baiuca se cerrarán a la circulación rodada. No obstante, los usuarios de garajes de Baiuca podrán entrar y salir hacia Varela Buxán.