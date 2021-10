El Estrada Pádel ampliará instalaciones para atender la gran demanda de pistas

Corría el mes de enero del año 2018 cuando el centro Estrada Pádel abría por primera vez sus puertas. Atrás quedaba una larga reforma para convertir el viejo frontón municipal en una nave capaz de albergar cuatro pistas de pádel, con vestuarios y con la creación de una cafetería anexa. A partir de ahí comenzó un trabajo diferente, el de conseguir que el deporte del pádel calase entre los estradenses. Los primeros pasos no fueron fáciles pero casi cuatro años después se puede decir que el pádel ha terminado ganando la batalla. Hoy, el centro cuenta con cientos de socios y para pedir una pista es necesario hacerlo con días de antelación. El éxito del Estrada Pádel ha sido tan grande que el Concello de A Estrada y la concesionaria ya tienen sobre la mesa un proyecto para desarrollar la segunda fase de esta infraestructura.

Nos habla un poco más sobre esta ampliación el gerente del Estrada Pádel, el cercedense David Cancela. El responsable recordó que este proyecto contemplaba dos fases. La primera es la ya realizada. Esta incluyó la reforma del frontón, realizada por el Concello, mientras que la concesionaria se encargó de las pistas y la cafetería. En el aire quedó una segunda fase, condicionada al buen éxito del centro. “Ahora mismo estamos sobrepasados”, explica Cancela sobre la activación de esta segunda parte del proyecto.

El Concello de A Estrada y la concesionaria ya han iniciado los trabajos para llevarla a cabo. El gobierno local se encargaría de la construcción de la nave. Esta iría emplazada en el lugar en el que en estos momentos se encuentra el parking del centro de pádel. Contaría con tres nuevas pistas, con la particularidad de que una de ellas sería central. El coste de la construcción de esta nave estaría en torno a los 100.000 euros. Para aparcar los coches se estudia habilitar una zona de la parte trasera de las actuales instalaciones e incluso mejorar la zona de aparcamiento superior, junto al campo Manuel Regueiro.

La concesionaria por su parte asumiría los trabajos interiores, que contemplan tanto la instalación de las nuevas pistas como la mejora de los actuales baños para dar cabida a la mayor presencia de jugadores. En este caso también se baraja un presupuesto que rondaría los 100.000 euros.

“El boca a boca hizo mucho y ahora mismo estamos sobresaturados”, explica David Cancela. “Ahora mismo para tener pista tienes que reservas casi de una semana para otra. Estamos un poco desbordados. Las cuatro pistas no nos llegan”, añadió. “Los terrenos son municipales y la instalación también, así que nosotros no podemos construir la nave. Eso lo tiene que hacer el Concello. Ya estamos en marcha y esperamos que vaya adelante. Con tres pistas más podríamos dar el servicio que ahora mismo hace falta en A Estrada”. “Ahora mismo hay pistas en muchos lados. La gente quiere jugar y si aquí no tiene pista la va a busca en otros lados. Se van a las pistas de Silleda o las de Santiago por eso debemos darles el servicio aquí”. manifestó el gerente del centro Estrada Pádel.

Más de 300 socios y escuelas para niños

David Cancela lleva como gerente del Estrada Pádel desde agosto de 2018. “Los primeros pasos siempre son duros pero con trabajo terminas llegando a tu objetivo. En tema de equipos estamos bien. El año pasado jugaron las finales de las Series Nacionales. Este año ganamos la liga gallega y el jueves que viene volvemos a jugar en Valencia las finales nacionales”, explicó. “La pandemia nos vino bien en cuanto a promoción. Éramos casi el único deporte que se podía jugar, así que vino mucha gente a probar y se puede jugar desde los cinco años hasta los 80. Aquí hay gente de setenta y pico años jugando. Ahora tenemos unos 300 socios, que pagan quince euros al mes y se les hace descuento en las pistas y en las clases, además de una comida a final de año. Luego puede venir cualquiera a jugar. Incluso te buscamos pareja si no tienes. Hacemos todo lo posible para que la gente se anime”, explica el gerente. En estos momentos cuentan además con cuatro monitores, que imparten clases y también se encargan de sus escuelas municipales. “Ahora mismo hay unos 16 niños en las escuelas. Adultos habrá unos 15 dando clases. Muchos niños se animan al ver a los padres y se enganchan. Este proyecto no para y cada día pensamos en cosas nuevas. Sería bonito hacer un equipo de niños pero hay que asentar primero las escuelas. Aquí el pádel llegó más tarde que en otros lados. Ahora vamos un poco detrás pero si cogemos ritmo los podemos coger. Tenemos además cinco equipos, cuatro masculinos y uno femenino, pero seguramente acabaremos creando un segundo equipo femenino”.