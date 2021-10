El alcalde de Lalín, José Crespo, rebatió ayer las críticas de Compromiso y PSOE sobre la agonía de la Praza de Abastos y dijo que todas las mejoras o propuestas de dinamización del inmueble partieron de sus gobiernos. Recordó al cuatripartito que fue durante su mandato, en 2017, cuando el supermercado Nela abandonó el puesto más importante del recinto y un año después seguía con el 70% de los espacios vacíos. “En 2015 teníamos la plaza funcionando bien y ellos durante la mitad de su mandato la tuvieron infrautilizada y prácticamente parada”, contestó ayer en una entrevista radiofónica.

“Si alguna cosa se hizo allí fue porque nosotros como oposición presentamos proyectos”, dijo, a la par que recordó que la reforma integral del mercado es una promesa electoral suya. Con los bajos todavía sin remozar, el alcalde aseguró que se está preparando documentación para un proyecto que concurriría a fondos europeos. Otra alternativa es buscar un plan donde pueda encajar una intervención que abarcaría la planta baja y arreglos en el espacio en funcionamiento. Indica al cuatripartito que el PP en la oposición presentó una moción para llevar a cabo una remodelación integral del edificio, mientras el anterior gobierno ni había encargado un proyecto “ni nada por el estilo”. Una vez que se materialice la propuesta que tiene para este recinto, dijo, la parte baja podría dedicarse a negocios de hostelería. “Los primeros interesados en sacarla adelante somos nosotros y desde este gobierno no hicimos nada contra nadie”.

Para el mandatario, el funcionamiento de la plaza nunca fue bueno históricamente, con períodos mejores y peores. No obstante, reivindica de nuevo a su gobierno por ser capaz de gestionar la instalación de un supermercado en la parte trasera con el objetivo que ejerciese como locomotora del espacio municipal. “Pido a la oposición que sea coherente porque si de algo no pueden presumir es de lo que no hicieron”.

Por otro lado, recuerda que la exedil María José Batán fue la responsable de activar los mercadillos sabatinos, iniciativa que mantuvo el cuatripartito “pero no le puso ninguna cosa a mayores importante”. Al gobierno anterior también le echa en cara los problemas que hubo con la adjudicación del supermercado en la segunda etapa, con este espacio inactivo por más de año y medio.

Escasa implicación del comercio en ‘Mercalalín’

El portal de venta por internet Mercalalín no funciona bien por la escasa implicación de los comerciantes locales. Esta es la conclusión del mandatario acerca de un proyecto concebido como alternativa a la venta tradicional, que no arranca y que la administración local está mejorando. “Por mucho que nos impliquemos desde el Concello si el sector no se implica no lo vamos a dar sacado adelante”, remarcó. A juicio del alcalde el problema no es exclusivo de la iniciativa local, sino que está aconteciendo con todas las plataformas semejantes que fueron activadas con la misma filosofía. “No funciona bien ninguna, todas parecidas; hay que darle una vuelta, y sobre todo, tienen que implicarse de verdad los comerciantes si quieren que funcione y tener ahí actualizados sus productos”, manifestó.

Refuerzo de la Policía Local y homenajes

Los problemas de seguridad ciudadana esgrimidos por Rafael Cuíña (Compromiso) por la ausencia de vigilancia nocturna a cargo de la Policía Local tienen para Crespo un responsable: el cuatripartito no convocó una sola plaza de agentes en cuatro años y ahora la agrupación está en cuadro. Asegura que al término de este mandato serán repuestas la totalizad de las plazas y prueba de ello, expuso, son las dos de oficial en proceso y las 3 ó 4 que serán sacadas a concurso. “Mientras tanto, vamos combinando con la Guardia Civil, cuando tenemos un evento hay un refuerzo. Hay dos policías de baja y no dan las horas para hacer más servicios”, enfatizó, negando la mayor sobre el hecho de que no se estén satisfaciendo las horas extras. Aprovechó el debate sobre la situación del personal para acusar al cuatripartito de cometer el error de crear bandos “que estropearon el funcionamiento del concello” además de preparar una RPT que en parte fue pagada “y no hicieron nada”. Sobre la dedicatoria de un espacio público al jardinero fallecido Manuel Ledo aseguró que irá adelante, pero que estos homenajes deben partir del consenso y nunca, como hizo el anterior gobierno, cambiar la nomenclatura de calles por decreto sin contar con el resto de las fuerzas. Priorizó el reconocimiento al excomisario Manuel Abeledo por su implicación en la consecución de la oficina de documentación.

Obra musical dedicada a Laxeiro

Por otro lado, Crespo avanzó el encargo de la obra musical Pintor Laxeiro para su estreno el 1 de abril de 2022 dentro de los actos de homenaje que pintor le rendirá la Real Academia Galega de Belas Artes.