“Vaise aprendendo a base de que as cousas saian mal”

De xeración en xeración

A paixón pola apicultura non é unha cuestión que xurdiu da nada, senón que lle chega a David dende a tradición familiar. Seu bisavó e seu avó xa tiñan algunhas colmeas na Serra do Candán, e aínda que seu pai tamén continuou coa actividade, non chegou a adicarse profesionalmente. Si o fixo David, que xa dende os 15 anos axudaba nos labores de recollida do mel. Co tempo, comezou a interesarse un pouco máis no tema ata que un ano tomou a decisión de poñer dúas colmeas. A partir de entón, o proxecto foi medrando ata converterse no que é agora.

Nun principo e dada a súa afección polas abellas, comezou coa selección e a cría de reinas, facedo enxames e núcleos que logo lle encargaban profesionais e particulares de toda Galicia e de fóra da comunidade. Aínda que dende os 25 anos David xa se dedicaba exclusivamente a apicultura, pouco a pouco foise aumentando o número de colmeas e decidiron crear a marca Mel de Liñares.

Todos os coñecementos que Liñares adquiriu baséanse en cursos e na lectura, pero, sobre todo, na práctica. “A base de que vaian saíndo as cousas mal vaise aprendendo”, sinala o lalinense, engadindo que “cando saen as cousas mal, logo vas mirando no que fallaches e vas correxindo, que é como se aprende”.

Mantendo tamén os traballos que facían antes e a produción de mel, dedícanse tamén á formación, ofrecendo cursos e asesorando á xente sobre a apicultura. Por exemplo, dende hai aproximadamente 4 anos, David colabora co Concello de Lalín ofrecendo charlas nas parroquias sobre a avespa velutina. Ultimando xa algúns cursos para o ano que ven, as sesións céntranse en axudar aos veciños e veciñas a xestionar as trampas. “É un servizo que prestamos para que a xente esté máis tranquila e entre todos poidamos facer algo máis para frear este asunto”, comenta David. A súa gran paixón, como ben di, é a apicultura en si.