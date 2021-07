O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, estará esta tarde (19.00 horas). na Praza Juan Carlos I, de Vila de Cruces, para participar nun acto público coa veciñanza do municipio. Animará aos presentes a participiar na mobilización de mañá, 25 de xullo, Día da Patria, en Santiago, baixo o lema ‘Galiza sen límites’.