Más de mil perros de cerca de 150 razas participarán este fin de semana en las seis competiciones de belleza caninas que tendrán lugar en la Feira Internacional de Galicia (FIG). Será en una gran cita con el mundo del perro organizada por la Sociedade Canina Galega, la cual ha conseguido un gran éxito de participación al superar considerablemente las cifras del año pasado, cuando se reunieron en el recinto 700 ejemplares en competición.

En todas las pruebas se juzgarán la morfología, movimientos y carácter de los animales, proceden de distintos puntos de España, Portugal, China y Estados Unidos. En cuanto a los ejemplares de estos dos últimos países, se trata de perros que están haciendo campaña en España con participación en distintos concursos del país y que son presentados por handlers españoles, mientras que en el caso de España y Portugal los presentan sus propietarios o handlers españoles. Para la evaluación de estos ejemplares estarán presentes doce jueces especializados de España y Portugal.

El sábado 10 de julio se llevará a cabo la 95ª Exposición Nacional Canina, mientras que el domingo 11 tendrá lugar la 96ª edición de este concurso y también la 42ª Exposición Internacional Canina FIG Abanca. Estas tres competiciones, que celebraron sus anteriores ediciones en septiembre, serán de máximo nivel, ya que las exposiciones representan la categoría más alta dentro de este tipo de concursos. Su objetivo es buscar a los ejemplares más semejantes a los estándares de la Federación Cinológica Internacional (FCI) y así reconocer a los mejores para la cría.

En estos concursos se premiará al mejor perro de cada raza por edades, que irán a la final de grupo. Hay once grupos de los que saldrán otros tantos ganadores. Entre estos, se elegirán los mejores del concurso, el Best in Show en cada categoría, siendo el campeón absoluto el de adultos.

Monográficos

A estas importantes pruebas se unirán en esta ocasión tres monográficos con categoría nacional, que se celebrarán el día 10 de julio. Serán la IV Xuntanza del Mastín del Pirineo, organizada por el Club del Mastín del Pirineo de España (CMPE), la IV Monográfica B de Galicia del Teckel Club de España y el Concurso Monográfico del Bulldog Francés. En cuanto a esta última raza, los ejemplares que participen el domingo en la exposición internacional podrán puntuar para el ránking de la Asociación Española para el Fomento de Bulldog Francés.