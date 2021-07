O goberno da Deputación de Pontevedra aproba unha achega de 605.300 euros, o que supón o 75% da súa partida do Plan Concellos para mellorar varios viarios en Taboada, Margaride, Dornelas, Moalde e outras parroquias co fin de mantelos en condicións óptimas para a seguridade das persoas usuarias. Dous millóns de euros chegarán a oitos municipios da provincia gracias as novas achegas da liña 1 do Plan Concellos aprobadas onte por la xunta de goberno provincial. Ademais de Trasdeza, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Meis, Sanxenxo, Bueu, Tomiño e Oia son os concellos beneficiarios destas axudas provinciais.