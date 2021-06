Una bandera LGBTI en blanco y negro

Las primeras ediciones de la rebautizada como Festa do Orgullo de Lalín colocaron a la capital dezana en el mapa de los territorios que reivindican la igualdad sin complejos y esta cita tenía otra dimensión, también desde el punto de vista del impacto económico que para las arcas locales tenía su celebración. No obstante, las calles nunca llegaron a abarrotarse como se preveía para la dimensión de la oferta de ocio, complementada con charlas y otras propuestas educativas y sensibilizadoras.

Con un formato distinto el ejecutivo actual decidió ondear la bandera arco iris. Con Praza da Igrexa y Rosalía de Castro espacios de conciertos, la respuesta del público no fue la esperada para unas bandas de nivel que gustaron mucho a los que acudieron a los conciertos del sábado y los dos de ayer por la mañana. Si antes el Orgullo no abarrotaba las calles, ahora fue incapaz de llenarlas y, de hecho, el centro del núcleo urbano estuvo abierto a la circulación de vehículos. Es una lástima que mientras se cuestiona o prohíbe la iluminación de un estadio con los siete colores Lalín no haga bandera de esta reivindicación.