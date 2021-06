“Vamos a seguir haciendo Orgullo aunque nos quieran callar porque es necesario”

Lalín celebra este fin de semana su Orgullo LGBTI 2021, un evento promovido por el Concello y subvencionado por la Deputación. Las actividades combinan lugares emblemáticos como la Praza da Igrexa, Rosalía de Castro o el Parque de Loriga. Bravatukas, Aldaolado, Zeltia Irevire, Um sincero pinchacumbias (DJ), Pídechas o Corpo Guateque Sessions, Xarope Tulú, Elba, The Show Bass, Mad Martin Dúo y Le Barluthier completan el cartel de actuaciones. El showman de As Encrobas (Cerceda) Enfant Bello será su maestro de ceremonias.

–¿Quién está realmente detrás del alias de Enfant Bello?

–Yo me llamo Alberte Bello y me formé en arte dramático como actor y estoy titulado superior en la Escola de Arte Dramática de Galicia en fotografía. Me dedico a la dirección de arte y, además, soy actor. Enfant Bello es el personaje que llevo al Orgullo de Lalín, que hace un poco el juego de enfant terrible, y con el que espero poder entretener y divertir a todos los que quieran participar este año de este evento.

–¿Cómo le gustaría que fuera este Orgullo de Lalín de 2021?

–Es verdad que venimos de una situación pandémica mundial que no nos va a permitir desenvolver el Orgullo de Lalín como conocemos desde su primera edición. El contexto es muy diferente pero es un panorama interesante porque la fiesta está diseñada para seguir siendo una celebración inclusiva y diversa. Sobre todo, que el hecho de que se pueda llevar a cabo ya es una fiesta en sí. Además, yo soy como de casa porque he hecho amistad con personas de Lalín que mantengo en mi vida cotidiana y sé que el Orgullo de Lalín será un éxito a pesar de las circunstancias que tenemos, que no son difíciles por suerte pero tampoco son las más óptimas para realizarse siempre pensando y hablando en relación a lo que conocemos. Hay que adaptarse porque no queda otra.

–La oposición municipal ha criticado lo que consideran un Orgullo descafeinado donde predomina la fiesta a la reivindicación. ¿Que opinión tiene al respecto?

–A ver, eso es política y yo hago espectáculo puro y duro. Reivindico con mi espectáculo los derechos LGBTIQ+ de muchas personas, soy abiertamente homosexual, no me escondo y entiendo lo que pueden decir en muchos casos. No me hago tampoco eco de todas las noticias que pueden salir porque estoy a otras cosas y lo importante es que, desde mi punto de vista, podamos celebrar algo así porque sabemos que las condiciones no son las más óptimas. Y hasta aquí puedo leer. Yo soy muy feliz cada vez que voy a Lalín tanto como Alberte como con Enfant Bello y tengo muy buen recuerdo del anterior gobierno pero pienso que no me puedo meter en temas políticos porque mi trabajo está en los márgenes de todo y sólo pienso en dignificar al colectivo. Lo importante es que se puedan seguir haciendo celebraciones como esta porque es algo que no se debe dejar de lado.

–¿Sigue siendo necesario organizar este tipo de eventos?

–Por supuesto, es más que necesario. Estamos viendo en la actualidad en diferentes partes del mundo que hay un aumento muy radical de la violencia personal contra el colectivo LGBTIQ+ y, también, estamos asistiendo a un ascenso de personas muy afines a movimientos políticos arcaicos y desfasados.

–¿Le extraña ese incremento en lo que a detractores se refiere?

–Yo creo que la cantidad tan ingente de información que hay en las redes sociales hace posible que todos esos movimientos tengan una exposición exagerada. Lo que más me sorprende es que después de toda esta pandemia que estamos sufriendo no se abrieran más las mentes para convertirse en un poco más humanos en relación no sólo a las personas que tenemos cerca o a las que han perdido a sus seres queridos, sino también en relación a todos los extractos con los que contamos en las distintas sociedades afectadas por todo esto.

–¿Qué es lo primero que piensa cada vez que lee, ve o escucha alguna noticia de este tipo?

–Si te soy sincero, siempre que me cruzo con una noticia de corte homófobo o cada vez que veo a un político que denosta todo el trabajo reivindicativo que algunos llevamos haciendo durante tantos y tantos años desde los colectivos, y que muchas personas nos hemos posicionado en relación con todo lo que esto implica, me reafirma en la idea de que celebraciones como las del Orgullo son hoy en día mucho más que necesarias.

–¿Hasta qué punto es importante la militancia en esta tarea?

–Yo sólo te puedo decir que vamos a seguir haciendo Orgullo aunque nos quieran callar. Es algo imprescindible y por eso me alegra que se continúe celebrando algo tan especial para todos los que pertenecemos a este colectivo en un municipio como Lalín donde, como te digo, siempre me he sentido muy bien acogido por su gente. Enfant Bello estará en Lalín para seguir haciendo lo que mejor sabe: espectáculos que reivindican la inclusión y la diversidad.