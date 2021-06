Vecinos replican a Plenoil que Silleda ya tiene cuatro gasolineras

Vecinos de Barrio do Campo, en Silleda, salen al paso de las declaraciones en una entrevista en FARO del director ejecutivo de Plenoil, José Rodríguez de Arellano. El CEO de esta empresa manifestó la intención de no reubicar la futura estación de bajo coste e insistió en el ahorro que puede suponer para vecinos y usuarios, además de dejar claro que tendrá dos trabajadores.

Los residentes en Barrio do Campo replican que esta gasolinera low cost “no nos aporta nada nuevo. Silleda cuenta con cuatro gasolineras, algunas de las cuales están entre las más baratas de Galicia, y además dan trabajo a muchas familias”. Además de la estación de Cepsa en la entrada del casco urbano (y a menos de 500 metros de la ubicación escogida para la de Plenoil), Silleda cuenta con la estación libre de A Bandeira, así como con las de las cooperativas Cobideza y Aira.

Surtidor en rúa Trasdeza

Los vecinos recuerdan que antaño hubo además un surtidor en la rúa Trasdeza, que acabó siendo retirado. Añaden, una vez más, que la instalación de la gasolinera de Plenoil provocaría una devaluación de las viviendas cercanas y, en general, de Barrio do Campo. Sería complicado también el descanso nocturno de los residentes en las viviendas inmediatas. “Cuando dicen que esa ubicación es la mejor para los vecinos de Silleda, eso lo tendrán que decir los propios vecinos, no un señor que lo más seguro es que no supiera que existía Silleda hasta hace cuatro días”, remachan.

Plenoil se decanta por el casco urbano en aras de la mayor accesibilidad de los vecinos y aprovechando el trasiego de tráfico que soporta la zona, al recibir a viajeros desde Lalín, desde Forcarei y desde el recinto ferial. Sin embargo, los vecinos insisten en su traslado al parque empresarial Área 33. “Tenemos un polígono a menos de un kilómetro, en el cual su gasolinera no causaría alteración alguna en la vida cotidiana de esta comunidad”.

Plan de Urbanismo

Por último, los residentes en la zona recuerda que el futuro PXOM (aún sin aprobar de forma definitiva) ya impide la instalación en la finca porque el uso que pide Plenoil no es compatible. Si, en todo caso, la gasolinera acaba materializándose, avanzan que “seguiremos luchando para encontrar algún resquicio y poder cerrarla cuando esté en funcionamiento”.