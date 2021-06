“La gasolinera de Silleda está en la mejor ubicación posible para los vecinos”

Plenoil acaba de recurrir la decisión de la Xunta de no formular la declaración de incidencia ambiental para la estación que pretende abrir en Barrio do Campo. La empresa roza las 70 gasolineras de bajo coste a nivel estatal. Hablamos con su CEO, José Rodríguez de Arellano.

–Su proyecto en Silleda cuenta con rechazo vecinal y oposición del gobierno. ¿Por qué consideran necesaria esta estación de servicio?

–Consideramos que es necesaria la implantación de una estación de servicio nueva en Silleda, como en tantas y tantas poblaciones de Galicia, para abaratar de forma considerable el precio de venta del diésel y la gasolina, mejorar la comodidad de compra para los clientes, acercando la estación de servicio adonde ellos residen, así como ofrecer el suministro de combustible 24 horas al día. Durante una parte importante del día tenemos personal atendiendo en pista, y el resto del tiempo, con operarios conectados en remoto velando por la seguridad. De esta forma se resuelve in situ cualquier incidencia que puedan tener los clientes en el momento del suministro. El proyecto de instalación de esta nueva estación de servicio cumple con todas las normas de seguridad nacionales y europeas. Y consideramos que el propio PGOU permite, sin ninguna duda, el uso de estación de servicio y que cumplimos por tanto con todos los parámetros urbanísticos que resultan de aplicación según la ordenanza vigente. Tal vez, el rechazo de ese grupo de vecinos que menciona está provocado porque no tienen la información suficiente como para formarse una opinión válida. En Plenoil creemos que tienen derecho a poder repostar combustible de la mejor calidad a un precio asequible, evitando pagar los sobrecostes de otras gasolineras tradicionales.

–¿Barajan reubicarla en el polígono Área 33, en lugar de la actual parcela en la entrada del casco urbano, como proponían los vecinos?

–No consideramos oportuno desplazar la gasolinera a una ubicación diferente a la propuesta, ya que entendemos que está en la mejor ubicación posible para los vecinos de Silleda y en una parcela en la que la legislación estatal permite este tipo de instalaciones.

–¿Qué riesgo de incendio puede haber en una gasolinera de bajo coste? ¿Es mucho mayor que en una abanderada, ahora que algunas optan por el autoservicio desde medianoche?

–Las gasolineras Plenoil, así como todas aquellas que se instalan bajo la normativa actual española, la IP04, tienen la máxima garantía de seguridad. El modelo bajo coste lo es en lo referente al precio que pagan los clientes, siendo, por el contrario, las gasolineras más seguras en la actualidad, ya que están construyéndose con parámetros de seguridad y calidad constructiva muy superiores a los que existían cuando se construyeron muchas de las gasolineras consideradas “tradicionales”. La normativa es cada vez más rigurosa, como en cualquier país avanzado.

"Nuestros clientes vuelven, de manera repetitiva"

–Hay insinuaciones de “competencia desleal” contra sus estaciones y las de cooperativas ganaderas. Alegan que los precios son más bajos porque se ahorra en personal y se prescinde de aditivos.

–El concepto de competencia desleal es un mantra al que se acogen aquellos que estaban en una posición muy cómoda, vendiendo a precios elevados al tener poca competencia. En Plenoil tenemos personal en todas nuestras gasolineras, 2 o 3 personas, en función de cada ubicación, cubriendo como mínimo 80 horas semanales. La diferencia con las tradicionales estriba en que, al no tener tienda y estar permanentemente en pista, este tiempo se dedica al cien por cien a ayudar a los clientes y en caso de que así lo deseen, a suministrarles el combustible. Con respecto a los aditivos, Plenoil se abastece de combustible de las principales petroleras españolas, a través de la red de CLH (Exolum en la actualidad), quien garantiza la máxima calidad del producto, incorporando los aditivos HQ300 y HQ400. Y una demostración de la calidad de nuestro producto es que nuestros clientes vuelven, de manera repetitiva, a nuestras estaciones de servicio.

–¿Notan un incremento de clientela a raíz de la crisis del COVID?

–Las medidas adoptadas por Plenoil a raíz de la pandemia está provocando un aumento continuo de nuestra cifra de ventas. Se han mantenido todos los puestos de trabajo sin aplicar ningún ERTE y a los expendedores se les subió el sueldo en los momentos más duros de la pandemia debido a su esfuerzo para estar al lado del cliente y mantener en todo momento la máxima desinfección y limpieza en nuestras gasolineras. Todo esto, unido a tener el mejor precio de la zona donde estamos implantados, hacen que nuestra marca esté teniendo el reconocimiento del mercado. Este ejercicio 2021 lo finalizaremos superando los 300 millones de litros vendidos, doblando los 150 millones vendidos en el 2020. Nuestros clientes son los que nos indican que vamos por el buen camino y con su posición de máxima exigencia nos ayudan a intentar mejorar día a día.

–¿Qué medidas le permiten funcionar como una gasolinera de bajo coste?

–Son medidas sencillas: construir las gasolineras ocupando solamente el espacio que se necesita, aplicar la tecnología más moderna que evite incidencias y reparaciones que encarecen la gestión, comprar a las principales petroleras que operan en España volúmenes muy importantes de producto, eliminar aquellos aspectos que no son básicos en nuestro negocio, como convertir las gasolineras en una especie de bazar, es decir, simplificar al máximo la gestión, eliminar los costes innecesarios y por supuesto, tener una estructura muy simplificada. Todo lo que no sea necesario, eliminarlo, para trasladar el mejor precio al cliente

–¿Contemplan incorporar gasolina de 98 octanos?

–Plenoil vende energía para los vehículos y, por tanto, nuestra vocación es incorporar todo aquel combustible que demanden nuestros clientes de forma mayoritaria. Pero basándonos en nuestra política de simplificación de la gestión, no podemos vender aquellos combustibles cuyo uso aún es muy minoritario, como son la gasolina 98, GLP, etc. Cuando alcancen volúmenes de venta que no nos obliguen a encarecer otros combustibles, por supuesto que los tendremos en nuestras estaciones de servicio.

–¿Cuentan con puntos de recarga eléctrica? ¿Habrá esta dotación en Silleda?

–Nuestro compromiso con el medio ambiente es total, por lo que intentamos no ocupar más metros de terreno de los realmente necesarios, extremamos las medidas de seguridad al máximo posible, cumpliendo escrupulosamente la legislación española que nos afecta, la famosa IP04, basada en los estándares de calidad más rigurosos del mismo y, por supuesto, estamos estudiando cuándo es el momento más oportuno para incorporar puntos de suministro eléctricos en nuestras gasolineras. Es los próximos meses fijaremos en qué gasolineras empezaremos este proceso de incorporación de tecnología eléctrica. Plenoil vende energía para los vehículos y, por tanto, nuestra vocación es incorporar todo aquel combustible que demanden nuestros clientes de forma mayoritaria.

“Queremos tener 25 abiertas en 2022 en Galicia”

–Silleda forma parte de un paquete de nuevas estaciones. ¿Cuántas tienen previsto que funcionen en Galicia a medio plazo? ¿Interesa la provincia de Pontevedra, por su población y su perfil turístico?

–Plenoil tiene diseñado un ambicioso plan de expansión en Galicia, tratando de abastecer del mejor combustible y al mejor precio al conjunto de la sociedad gallega. Nuestra previsión es alcanzar las 25 gasolineras abiertas en el año 2022, a pesar de las enormes dificultades en la tramitación de las licencias. Pero la normativa nacional sobre donde puede instalarse nuestra actividad es muy clara. Romper situaciones de cuasi monopolio siempre es difícil, pero paso a paso vamos logrando instalarnos y aportar a los gallegos una alternativa para gastar menos dinero en adquirir un producto como el combustible, que es muy necesario pero actualmente muy caro.

–La ausencia de ERTE choca un tanto con la idea de que sus gasolineras “están desatendidas”.

–Como indicaba antes, el apelativo de gasolineras “desatendidas”, o como algunos las llaman, “fantasmas”, no es sino un intento para distraer al consumidor de la realidad. Las gasolineras Plenoil son más baratas, más cómodas y mejor atendidas que muchas de las que hasta ahora reposta el consumidor gallego, con pocas posibilidades de encontrar una alternativa más barata.

–¿Cuántos empleos van a crear en Silleda? ¿Cuál será su jornada laboral?

–En Silleda crearemos dos puestos de trabajo fijos desde el primer momento, manteniendo un servicio atendido a nuestros clientes durante 80 horas a la semana. El resto del tiempo, fundamentalmente por la noche, nuestra gasolinera continuará ofreciendo al cliente la posibilidad de repostar en un régimen de venta automática, muy fácil y cómodo, manteniendo el mejor precio de la zona.

–¿Cuánto puede ahorrar de media una persona que solo reposte en sus gasolineras?

–El ahorro en Plenoil supera el 8%, alcanzando en algunas zonas más del 10%. Para un consumidor medio, el ahorro puede suponer entre 280 y 320 euros al año.