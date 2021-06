El Tecor de Dozón aprueba excluir las parcelas que denuncien daños

Fallos judiciales recurridos

Dozón recurrió la sentencia que le condena a pagar 3.300 euros (el dueño solicitaba 10.000) y tiene otro fallo que le obliga a abonar 6.351. Esta también está recurrida y la sentencia saldrá en septiembre. En ambos casos, los daños fueron en parcelas de Vilarello y Moi. También por mayoría, con 30 votos a favor, 4 en contra y 2 en blanco, estas parcelas quedarán fuera de la gestión del Tecor. Y no son las únicas que pasarán a ser terrenos libres que tendrá que atender la Xunta en caso de daños. Ésta dictó una resolución favorable a los comuneros de O Eirelo, según la que queda prohibida la caza en sus 160 hectáreas . La polémica entre el Tecor y los comuneros viene del año pasado. En abril de 2020, los comuneros realizaron desbroces, dado que disponían de una prima de mantenimiento, por tres años y que estaba próxima a caducar en ese mes. El presidente del Tecor, José Rodríguez, denunció los desbroces porque tenían lugar en plena época de cría. Así que los comuneros prohibieron la caza en sus terrenos, y en agosto, con el arranque de la temporada de jabalí, los cazadores se toparon con señales que prohibían esa práctica.

Ayer, en asamblea, se decidió que no serán socios los seis cazadores que son también comuneros. El Tecor cuenta con 90 miembros en total. O Eirelo se ubica al pie de la AG-53, de ahí que si sale del Tecor, es probable que baje la prima del seguro al no tener que cubrir daños por accidentes de tráfico. Los comuneros pueden mantener una explotación cinegética comercial de caza menor, porque disponen más de 100 hectáreas, pero no de caza mayor, porque para esto tendrían que superar las 500.

Financiación de seguros

Y hablando de seguros, en vista de que ninguna correduría quiere asumir el seguro voluntario de Tecores para cubrir estos daños en fincas y evitar ir a juicio, José Rodríguez le planteó a la Xunta otra opción; que la administración autonómica subvencione el 90% del seguro que pueden contratar los agricultores para sus cosechas.