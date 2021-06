El alcalde de Lalín sale al paso de las críticas vertidas por la oposición sobre sus dos primeros años del presente mandato, sobre todo en relación con el empleo. “Es una de nuestras prioridades, por mucho que diga la oposición”, afirma José Crespo, que alude a la adhesión al programa Doing Business o a los trámites para la ampliación del polígono Lalín 2000. Acusa a sus rivales de mentir al hablar del paro, pues en mayo de 2019 había 1.134 desempleados en el municipio, 68 más de los 1.066 que hay ahora, “y con la pandemia por el medio”. “Y no digo que sea mérito del Concello, es mérito de todos, pero lo que no se puede es engañar”, advierte.