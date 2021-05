“El gobierno del PP tiró a la basura dos años”. Es la visión del PSdeG-PSOE, el principal grupo de la oposición municipal en A Estrada, a la hora de realizar su valoración en el ecuador del actual mandato. Los socialistas cargan las tintas en el ámbito rural y claman una mayor atención del ejecutivo estradense a las parroquias. A juicio del portavoz de este grupo, Luis López Bueno, este área se encuentra “mucho peor atendida que en el mandato anterior”. “Nunca estuvieron en un estado tan lamentable”, apuntó el concejal para, acto seguido, encontrar “dos únicos responsables” de esta situación: “López Campos y Juan Constenla”.

“En las parroquias hay necesidades que llevan años desatendidas y que en lo que va de mandato no se les puso remedio”, apunta el líder socialista. Entiende que la receta del cambio en esta situación está clara: “hay que poner empeño y recursos, y el PP no lo hace”. “Para rozar la maleza hace falta más personal y más tractores, y para el mantenimiento de los viales municipales se precisan más planes de asfaltados y más brigadas de bacheo”, continuó. “Es incomprensible que existan más de cuatro millones de euros metidos en una caja y las necesidades de los vecinos estén sin cubrir”, apostilló.

El "hobby" de Constenla

López Bueno criticó abiertamente la actitud del responsable del departamento municipal de Medio Rural, el también diputado en el Congreso Juan Constenla. Ve “estupendo” que desee ejercer su cargo en Madrid, pero incide en que el PSOE “recibe quejas de las parroquias cada día y, por tanto, el concejal responsable debe tener la mirada puesta en los vecinos y vecinas de aquí, no en el Parlamento ni en Madrid”. “Ser diputado conlleva una responsabilidad y dedicación que hacen imposible atender un área de gobierno como Rural”, sostuvo Luis López, que no ocultó que le parece “poco razonable” que Constenla mantenga sus competencias en este departamento, subrayando que los ciudadanos tienen que poder hablar con el edil “cualquier día”. “La Concellería de Rural no puede ser el hobby del señor Constenla”, declaró.

Después de apuntar que en el rural no se cumplió con la intención de mejorar el servicio de recogida de basura, el PSOE critica que no se destinen íntegramente al rural las inversiones del Plan Concellos, “como se venía haciendo hasta ahora”.

En la villa

Ya en el ámbito urbano, el PSOE también observa “desatención” en la villa. Señaló la falta de actuaciones importantes en el segundo tramo de Serafín Pazo, Rúa San Antón o Rúa 25 de Xullo, sin olvidar la Avenida de Santiago o los dos tramos de Pérez Viondi. “Además de eso, el estado de conservación de la Praza do Concello, parques infantiles y aceras es para que al gobierno se le caiga la cara de vergüenza”, indica el PSOE. “Tenemos una villa llena de valles de obra, cortes de agua por averías, aceras sin baldear y zonas de juego llenas de maleza y excrementos de pájaros”, dijo López Bueno, que apuntó también a la recogida de basura y, en especial, a la del plástico. “Es vergonzoso tener los contenedores repletos a diario”, expuso.

El PSOE estradense también suspende al PP en el área de Empleo e Industria. En relación al primer ámbito, justifica su nota con la “pérdida de dos talleres de empleo y un plan integrado”, mientras que, en el segundo, acusa al alcalde de estar “esperando a que la Xunta le dé calderilla para Toedo”. Los socialistas acusan también al gobierno popular de “tener uno de los polígonos pero cuidados de toda Galicia, sin un acceso decente y repleto de maleza en las aceras”.

En relación a Servizos Sociais, el PSOE reivindica como propuestas socialistas “las únicas iniciativas que llevó adelante Amalia Goldar”, Aludió a la gratuidad de los segundos hijos y sucesivos en la Escola Infantil Municipal y la implantación del Centro de Atención Temperá.

En materia de Urbanismo, López Bueno consideró “un milagro” que el área continúe funcionando ante la escasez de personal que existe y aprovechó la ocasión para agradecer a los trabajadores “su dedicación y compromiso, porque sin ellos sería imposible que saliese adelante ningún expediente”. El líder del PSOE valoró positivamente que fuese adelante la urbanización que incluye un Mercadona, si bien quiso restar protagonismo al gobierno en esta actuación. Aplaudió la ampliación del aparcamiento del teatro y cree preciso adecuar una zona de estacionamiento en la feria antes de reformarla.

El PSOE estima que en estos dos años esta fuerza política está siendo útil para los vecinos en su labor de oposición. Opina que está “marcando la agenda política” con sus propuestas y adelanta que continuará en tónica constructiva, demostrando su “capacidad de llegar a acuerdos".