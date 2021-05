Candán, Monte Faro y Brañas do Xestoso, los más afectados por eólicos hasta 2009

En la actualidad, no está permitido ubicar parques eólico en zonas de la Red Natura, gracias a la Ley 8/2009, que establece además el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. Esta fue la segunda modificación del Plan Sectorial Eólico y la primera, el Decreto 243/2007, ya puso ciertas trabas a algo que permitía dicho Plan desde el año 1997: instalar un parque eólico en cualquier zona rústica, al margen de los valores agrarios o ambientales que tuviese.

El Observatorio Eólico de Galicia recuerda que el PSE era consciente de que por sus dimensiones, los proyectos eólicos podían chocar con suelos de gran potencial productivo o de valor ambiental. Así que dio luz verdes a las instalaciones de energía, estableciendo garantías para esos suelos y teniendo en cuenta que los parques eólicos “carecen de emisiones contaminantes y su respeto al medio ambiente es excelente, haciendo posible el impacto nulo”. La misma norma, como recuerda el OEGA, se apoyaba en que “tan racional resulta la instalación de una explotación agrícola o ganadera en suelo de especial protección agrícola, como la de un parque eólico en un espacio natural”. Así es que en marzo de 1999 quedó declarada la compatibilidad expresa de los planes eólicos con los lugares de la Red Natura 2000.

54 parques

Esto explica que hasta 2007 se hayan instalado 54 parques eólicos con algún tipo de afección a la Red Natura 2000. Producen 1.265 MW, más de la tercera parte de los 3.173 instalados a septiembre de 2009. Y buena parte de esta energía sale de espacios naturales protegidos de las dos comarcas, como la Serra do Candán, Monte Faro y las Brañas do Xestoso. Tampoco se libraron la Serra do Cando (con terrenos en Cerdedo-Cotobade y Forcarei) o Serra do Careón, que se extiende por Agolada y los concellos vecinos de Melide, Santiso y Palas de Rei.

Al margen de la “manga ancha” que tenía el PSE antes de las dos modificaciones de 2007 y 2009, resulta que varios enclaves fueron incluidos en la Red Natura a finales del año 2004. Para entonces, ya albergaban parques eólicos. Fue lo que ocurrió en la Serra do Xistral, al norte de la provincia de Lugo.

La normativa no permite ahora que los parques ocupen espacios de Red Natura, pero el PSE contempla que las Áreas de Desenvolvemento Eólico para Deza son el Candán, el Monte Carrio y el límite con el municipio ourensano de O Irixo. Y aquí nos topamos con otra nueva norma, publicada en febrero de este mismo año y que sí permite parques fuera de estas ADE si queda mostrado su papel vertebrador del territorio y cohesionador del rural.

A la lucha del Observatorio Eólico de Galicia por preservar el valor del medio natural se suma también el de las numerosas plataformas surgidas en los últimos meses contra los megaparques que desean asentarse en las comarcas. La abogada Ana Martina Varela recalcó en más de una ocasión que los terrenos que queden bajo la poligonal del parque pasan, directamente, a ser suelo de protección eólica. De esta forma, al dejar de ser suelo rústico puede afectar a las ayudas de la PAC de las explotaciones que lo utilizan. Por otra parte, varios proyectos eólicos que en los últimos meses estuvieron en exposición pública se cuidan de no tocar a terrenos de Red Natura. Cumplen la normativa actual, sí, pero es que hay molinillos y tendidos de las líneas de evacuación que superan, por poco, la distancia mínima a guardar.

Revisión de la DIA de Mesada

La Plataforma de Afectadas/os Eólicos Vila de Cruces abre una nueva campaña de firma de alegaciones para solicitar la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico de Mesada, cuyos trámites comenzaron en 2012 y se prolongaron debido a que hubo que modificar el trazado para no afectar a bienes arqueológicos. También estará disponible la alegación contra el documento inicial del proyecto de la línea de alta tensión de este parque y el de Órrea, que para por Toiriz Cumeiro y Ferreirós. En este caso, el plazo de alegaciones remata el 18 de junio.

Forcarei diseña nuevas reuniones

El Concello de Forcarei programa varias citas de asesoramiento jurídico y técnico sobre los proyectos de parques eólicos que se pretenden instalar en los montes del municipio. Las citas serán en el consistorio y permitirán consultar a una asesora jurídica y a un técnico especializado. Las personas interesadas en asistir deben llamar al número de teléfono 986 755 036 o escribir al correo secretaria_alcaldia@forcarei.net.