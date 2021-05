Viaxes no tempo e na palabra

O IES Marco do Camballón segue dando leccións de cómo impartir clases. Onte, os estudantes de segundo de Secundaria fixo unha saida arqueolóxica, coordinados polo exalumno e arqueólogo Víctor García Piñeiro, da empresa Cado. Esta firma foi a encargada das excavacións, durante o ano pasado, do xacemento de San Paio en Merza. Durante os traballos, neste enclave atopáronse restos de tres épocas distintas: a Idade de Bronce, a Idade de Ferro e a época medieval. Aquí o alumnado puido ver os restos da fortaleza medieval do monte, case única na Península pola súa estructura. Antes, en Oirós, o arqueólogo amosoulles reproduccións dos achádegos nas Mámoas de Oirós e que están no Museo Provincial.

Esta saída arqueolóxica forma parte do proxecto Palabras de Pedra, que desde hai varios cursos traballa sobre o patrimonio local de Vila de Cruces. Está vinculado ademais con outra iniciativa, o Proxecto Somos, co que se pón en valor a identidade.

Entrevistas a persoas maiores

Hai palabras e mensaxes que quedan grabadas sobre a pedra, e outras que perdurarán en soportes audiovisuais. É o que ocorre con outro proxecto recén estrenado, A escola das avoas. Trátase dun documental que presenta o centro esta semana e que recolle entrevistas cunhas 25 persoas maiores de Vila de Cruces, onde relatan non só cómo eran o mobiliario e o material escolar dos centros educativos de antano, senón tamén cáles eran as materias a aprender segundo o xénero do alumnado e tamén, cál era o papel da lingua galega e da castelá.

A peza dura uns 25 minutos e conta ademais cun vídeo de Xosé Neira Vilas no que abordaba esas vellas escolas. Nunhas xornadas tan intensas e tamén xa no tramo final do curso, a comunidade educativa do Camballón está pendente de coñecer o fallo do premio Antón Fraguas, no que participan con outra proposta, o Proxecto Oralidade. A palabra volve ser a protagonista, xa sexa a través do idioma ou a través da regueifa, que ademais é materia optativa neste centro.