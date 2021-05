Fenosa enterrará por la N-525 la línea de alta tensión para salvar Casas Vellas

El conjunto natural formado por el bosque de Casas Vellas está salvaguardado con el nuevo proyecto que maneja Unión Fenosa Distribución (UFD) para su línea de alta tensión con origen en O Irixo y remate en Lalín. Así lo avanzó el director en Galicia de la compañía, Julio Gonzalo, en un encuentro con el alcalde, José Crespo, y los portavoces de las distintas fuerzas políticas municipales. UFD tramita el nuevo proyecto de esta LAT, de 21,5 kilómetros, que propone un trazado diferente a la llegada al término municipal dezano al enterrar 4,3 kilómetros de la línea por un tramo de la antigua N-525 “evitando cualquier tipo de afección a la zona de Casas Vellas”.

El proyecto de la línea de 132 kV O Irixo-Lalín es para la distribuidora “imprescindible para la comarca de Deza” y este paso supone “compatibilizar el suministro de calidad a los habitantes e industrias de la zona con el menor impacto social y ambiental”. Gonzalo indicó que esta infraestructura “permitirá cerrar el circuito que alimenta la subestación de Lalín con la de O Irixo, de forma que existan dos fuentes de alimentación a la zona, lo que garantiza el suministro de energía eléctrica a los 14.000 puntos de suministro de la comarca También está previsto un incremento de potencia en la subestación de la localidad, con un nuevo transformador 132/20 de 30 megavatios.

El mandatario se deshizo en elogios al representante de la empresa por, dijo, haber asumido esta demanda desde el primer momento que contactó con él, en febrero de 2020, cuando asumió la dirección regional. “Le dije que teníamos un problema y consiguió la mejor solución, aunque fuese más costosa para la empresa”. Recordó las urgencias de Lalín con una red de abastecimiento de garantías que ya había sido demandada hace más de dos décadas y que ahora quedará solventada para no padecer episodios como, en 2006, cuando las plantas de cogeneración de dos empresas salvaron el suministro tras una avería severa.

Gonzalo, acompañado por el redactor del proyecto, Jesús Rodríguez, avanzó que la nueva LAT podría estar lista en un par de años y con eso Lalín logrará su ansiado anillo al conservar también la actual línea suministradora. Con la nueva red se gana una potencia de transferencia de 30 megavatios y permitiría dar servicio a 30.000 clientes más; previsión que se antoja poco probable, pero sí posibilita el crecimiento empresarial. El soterramiento de la línea parte de la salida de la autopista y llega, a través del tramo de la antigua carretera nacional, de propiedad municipal, hasta la entrada de Lalín [Crespo pidió además la retirada de una torreta situada cerca del nuevo centro sanitario de Alto de Vales]. La inversión asciende a 12 millones, incluidos 3 para mejoras en infraestructuras de la subestación.

El representante de la comercializadora de Natugy confía en una agilización de autorizaciones pues, dijo, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto primigenio tuvo el visto bueno de la Xunta, aunque, será preciso iniciar otra “desde cero”. Es decir, la compañía toma como referencia el diseño original de la LAT y prescinde del trazado aéreo de la zona de Casas Vellas para soterrar la línea durante algo más de 4 kilómetros. Esta modificación implica que son 191 propietarios afectados menos, si bien se precisa ocupar 21 predios nuevos.

Gonzalo aseguró que la calidad del servicio en la región es mejor que la media nacional pese a las condiciones del territorio gallego, prueba, dijo, de las inversiones acometidas por Naturgy.

La plataforma Salvemos Catasós se activó para canalizar las reivindicaciones contrarias a un tendido eléctrico que amenazaba el conjunto paisajístico de Casas Vellas. Impulsó actos de protesta que surtieron efecto y entre sus demandas estaba declarar este ámbito como Espazo Natural de Interese Local (ENIL). Entre los máximos representantes de la plataforma estaba alguno de los propietarios de los terrenos, que se acabó desligando de la misma. El Concello impulsaba el procedimiento administrativo para la protección del bosque ante la Xunta, que en noviembre de 2017 lo resolvía de manera negativa. La consellería exponía que las alegaciones fueron remitidas a la administración municipal para que aportase elementos de juicio que permitiesen dar respuesta a las mismas, “sin que se enviase más justificación que la “aportación, fuera de plazo” del acuerdo de la junta de gobierno en el que eran desestimadas. O que acreditase la existencia de árboles antiguos, con la finalidad de valorar la singularidad de los terrenos para la declaración como ENIL. “El Concello no respondió a esta cuestión, pese a ser requerido, por lo que no quedó acreditada la existencia de tales formaciones en las que se basaba la singularidad del espacio”. E indicó que las alegaciones de los afectados representan casi un 25% de la superficie.

Cronología

Octubre 2007

Inicio de proceso

El expediente se inicia con la resolución, el 22 de octubre de 2007, de la delegación provincial de Ourense, por la que se somete a información pública el estudio ambiental de la LAT.





Agosto 2011

Utilidad pública

La consellería somete a información pública la solicitud administrativa y de declaración de utilidad pública del trazado, su proyecto modificado de ejecución, estudio de impacto ambiental y el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal.





Mayo 2013

Impacto ambiental

El 27 de mayo de 2013 el DOG publica el anuncio de declaración de impacto ambiental por el que se da publicidad al mismo. La Xunta obliga a realizar una variante entre los apoyos 51 y 53 para que el trazado quede fuera del área de protección del Castro de Catasós.





Junio 2014

Proyecto aprobado

El Consello da Xunta aprueba la incidencia supramunicipal del proyecto, así como las disposiciones normativas contenidas en el mismo.





Octubre 2014

Línea por la N-525

La firma se pronuncia sobre las reivindicaciones de soterrar el tendido bajo un tramo de la antigua N-525. Aduce que “no es posible desde el punto de vista técnico”. No valora mover el tendido hacia As Lamelas y el Agro de Regadoira, porque entiende que en caso de que algún propietario no acate la expropiación habría que empezar de nuevo todo el proceso.





Febrero 2017

Victoria judicial

El Juzgado Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra falla a favor del Concello de Lalín y tumba la licencia. Estima que Casas Vellas y el Souto de Quiroga son una sola unidad paisajística. Fenosa acude al TSXG, que rechaza los alegatos de la empresa.





Mayo 2020

Anuncio de la compañía

La firma anuncia que analizará la viabilidad de un trazado sin pasar por Casas Vellas. Crespo pide que la alternativa elegida se acometa “con la mayor rapidez”.