Aunque lleva varias semanas con reuniones vecinales para informar de la media docena de proyectos eólicos que afectan directa o indirectamente al municipio, la Plataforma de Afectadas/os Eólicos Vila de Cruces hizo ayer su presentación formal en el local social de San Pedro de Losón.

El colectivo avanzó ayer que solicitará la anulación del parque eólico de Mesada “porque el proyecto no tiene en cuenta la Braña do Seixiño”, un humedal que sí está documentado y que tampoco aparece en los informes sectoriales de las administraciones, como apunta Adrián Riádigos, miembro de la plataforma y vecino de San Tomé de Obra. Mesada, que promueve Aldesa ya fue modificado varias veces en los últimos 10 años para reducir su afección a yacimientos arqueológicos. En febrero de este año, la Consellería de Economía informó favorablemente su Declaración de Impacto Ambiental.

Mesada es uno de los parques eólicos que afectan a Cruces, además de la ampliación de Carrio y la tríada que conforman Cunca, Axóuxere y Rodeira. Sobre Cunca, Riádigos señala que no identifica los siete molinos de agua que están a poco más de 700 metros de un aerogenerador y que se encuentran en un tramo de tan solo un kilómetro a lo largo del río. Es preciso que este proyecto quede anulado, según la plataforma, porque tampoco se para a analizar las traídas de agua de Piloño, Rianxo o A Pastoriza.

Tanto Riádigos como su compañera Alba Sanín, vecina de San Pedro de Losón, recalcan que la plataforma no está en contra de las energías renovables, sino de la forma en que se tramitan los proyectos y del tremendo impacto que van a tener, si se aprueban tal y como están diseñados. Ramón Varela, vecino de Bodaño, recordó que los futuros aerogeneradores medirán 200 metros de alto, y cada uno de ellos precisará una base de excavación a cuatro metros de profundidad. Las zanjas podrían ser de 1,60 metros de ancho.

Esta plataforma organiza mañana sábado una reunión en el campo de la fiesta de Sabrexo, a las 12.00 horas. Acudirán José Antonio Diéguez, de Ventonoso, el concejal socialista de Lalín Román Santalla y Jacobo Feijoo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias.

Reunión en Rodeiro

No será la única actividad informativa del fin de semana. Hoy viernes, a las 18.30 horas, el campo de la fiesta en Negrelos (Rodeiro) acoge una reunión de la vecinanza con los técnicos que contrató el Concello. Los expertos resolverán cualquier duda sobre el parque eólico Alborín.

De nuevo en Vila de Cruces su alcalde, Luis Taboada, sale al paso de las declaraciones del BNG en las que le instan a alegar contra Cunca, Axóuxere, Rodeira y Mesada, puesto que contra Porcallos y Val do Folgoso ya remató el plazo. Taboada asegura que no quiere “espantapájaros en el monte”, en referencia a los aerogeneradores. Asegura que no permitirá la destrucción del paisaje cruceño, y se pregunta “dónde estaban los representantes del BNG y del PSOE en el Parlamento cuando el PP aprobó las bases de ejecución que permiten que las líneas pasen por encima de nuestras casas”. Añade que el Concello nunca otorgó licencia para la instalación de un parque eólico, y pide a la plataforma vecinal que le invite a sus actos, igual que hace con la oposición.

La Xunta expone la LAT de Órrea a Mesada

La Consellería de Medio Ambiente somete desde ayer a exposición pública la Avaliación de Impacto Ambiental (AIA) simplificada de la línea de alta tensión entre las subestaciones eléctricas de los parques eólicos de Órrea y Mesada, que promueve la empresa Aldesa Energías Renovables de Galicia. En 2010 esta firma obtuvo la adjudicación de una potencia de 11 MW para el eólico de Órrea, y de 42 para el de Mesada.

Según indica la propia AIA, en marzo de 2010 había un compromiso de soterrar estas líneas eléctricas en el 100% de su trazado, casi 16 kilómetros. Pero alega que una línea de alta tensión aérea sí puede transportar la potencia evacuada de varios parques. Aldesa baraja dos alternativas: la alternativa 1 pasa por soterrar la línea desde Órrea a Mesada, al borde de caminos y pistas, en un trazado de 16,4 kilómetros. La alternativa 2 pasa por un tendido aéreo, para potenciar los dos parques, con un trazado de 13,08 kilómetros y 53 apoyos. En ambos casos, atraviesan el Sobreiral do Arnego por su zona más estrecha.

El documento indica que si se entierra la línea, es probable que aparezcan yacimientos arqueológicos por lo que habrá que tomar medidas de protección. En el caso de que se localicen estos yacimientos con la línea aérea, sería suficiente con reubicar los apoyos. Considera que tiene menos impacto la alternativa de la línea aérea, que sí podría soterrarse en el Sobreiral do Arnego, para reducir la mortalidad de las aves. Eso sí, sería a costa de aumentar las afecciones durante el periodo de obras. Dentro del trazado aéreo, una de las opciones puede afectar al arbolado autóctono fuera del Sobreiral.

La Xunta informa a Tabeirós-Terra de Montes

Los alcaldes de los Concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada y Campo Lameiro, así como un concejal de Forcarei, asistieron ayer a la reunión sectorial convocada por la directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Paula Uría, para comunicarles que la Xunta de Galicia informará desfavorablemente de cualquier parque eólico promovido por una empresa energética privada que quiera instalarse fuera de las áreas autorizadas por la Ley del año 1997. En el transcurso de la reunión, la directora general informó a los representantes de estos cuatro ayuntamientos de que la Xunta no promueve ningún parque eólico sino que pertenecen a la iniciativa privada surgida la raíz del decreto liberalizador del sector aprobado por el Gobierno de España. Al mismo tiempo, les indicó que todos y cada uno de los proyectos que se presenten serán sometidos a “un riguroso procedimiento reglado que deberá pasar todos y cada uno de los procedimientos administrativos y de organismos sectoriales pertinentes para mayor garantía de la defensa de los intereses generales, patrimoniales y medioambientales de Galicia”.

Por otra parte, desde la Asociación Alarma na Terra de Montes explicaron que vecinos de las parroquias afectadas por el parque eólico de Porto Vidros, en Cerdedo-Cotobade, les mostraron su preocupación por los efectos que tendrá la instalación de este nuevo parque. “Hay desconocimiento general y falta de información clara sobre la tramitación o los efectos que tendrá el parque sobre el territorio. Hay vecinos que ignoraban la existencia del proyecto o que este se encuentra en fase de alegación”.