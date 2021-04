El secretario xeral de Compromiso por Lalín, José Manuel Fernández, calificó ayer como “actuación menor que no todos quieren” el anuncio de la reforma de la cubierta de la Plaza de Abastos realizado por la concejala Karen Fernández Lamela. La formación política que lidera Rafael Cuíña cree que el gobierno de Crespo “está dejando morir la Plaza de forma alarmante” y recuerda que el PP “hizo guerra con la Plaza cuando nosotros la quisimos reformar”. Añade que Lamela “no tiene un curriculum brillante con la Plaza” por su supuesto abandono cuando era directiva de la AED y subraya que “el PP afirmaba en su momento que no tener los puesto llenos condiciona el dinamismo de una plaza que debería ser referente para la compra de primera calidad”. Fernández explica que “todas esas afirmaciones se las llevó el viento como es el caso de la reforma de la parte de abajo, que ya no tiene ni proyecto”. Compromiso anuncia, además, que llevará al próximo pleno esta demanda “sin hacer firmar a los placeros ningún documento previo que los condicione, como llegó a hacer José Crespo”.