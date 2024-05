Jugar el play off en La Romareda, “una motivación extra” para el Pontevedra

“Muy motivados e ilusionados”, así llegan los futbolistas del Pontevedra a la primera eliminatoria del play off de ascenso, en la que se miden al Deportivo Aragón (domingo, 12.00 horas, estadio de La Romareda, en Zaragoza). “Estamos deseando que sea ya domingo para jugar el partido”, aseguró Benjamín Garay, que destacó que “este fin de semana tenemos un escenario inmejorable para mostrar nuestro fútbol y ganar el partido”.

El lateral granate confirma que jugar en un campo mítico del fútbol nacional como el del Real Zaragoza “es una motivación extra, a parte de la que teníamos ya desde antes de que saliese el sorteo”. Garay recordó que el filial maño “habitualmente no juega en el estadio, sino en la ciudad deportiva”, algo que también podría beneficiar al Pontevedra. Sin embargo, apunta que, “como todos los filiales, es un equipo dinámico, con muchos jugadores buenos, algunos en dinámica con el primer equipo. Va a ser un partido complicado, pero si estamos a nuestro nivel, lo vamos a sacar adelante”.

Insistió mucho el defensa en “centrarnos en nosotros mismos y, a partir de ahí, trabajaremos esta semana viendo las fortalezas y las debilidades del rival”. Y es que Garay tiene claro que, al margen del rival, “lo que nos importa es el nivel que demos nosotros. Si estamos a nuestro nivel, al rival que esté delante le vamos a pasar por encima, es lo que intentaremos en este play off”.

El futbolista granate se refirió también a la importancia de no encajar gol, “sobre todo cuando el empate nos beneficia a nosotros. Ahí va a estar la clave, si no encajamos gol, prácticamente estamos ascendidos”, pero también subrayó la mentalidad ganadora del grupo: “Vamos siempre a ganar los partidos y ese es el objetivo”.

Garay, que nivel individual aseguró estar “muy bien, muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de afrontar el partido de este fin de semana”, considera que el equipo tiene que afrontar esta eliminatoria “con la mayor naturalidad posible. No deja de ser un partido de fútbol, aunque sea un play off. Si cada uno da el cien por cien, seguro que lo sacaremos adelante”. En este sentido, puso en valor la calidad futbolística y humana de la plantilla: “Los compañeros son inmejorables, son todos muy buenos, y cada vez que le toca jugar a quien sea, lo demuestra en el campo, además de tener un vestuario muy sano; no dejamos que nadie se venga abajo por tener menos minutos o ser menos importante, y creo que eso es muy importante para nosotros”.

Destacó también el lateral que “durante todo el año trabajamos todo tipo de formaciones, cómo atacar una defensa en bloque bajo, cómo atacar a un equipo que nos intente quitar el balón… somos muy versátiles, tenemos muchos formatos para utilizar, y esta semana trabajaremos para afrontar el partido de la mejor manera”.

No se olvidó de la importancia de la afición, valorando mucho que “nos acompaña da igual el sitio en el que juguemos, da igual la hora y el día. Es otro extra que a nosotros nos motiva también, que nunca nos dejan de lado y están siempre con nosotros. Queremos agradecerles todo el apoyo que nos dan”.

[object Object] La marea granate responde una vez más a la llamada del Pontevedra y en menos de un día y medio ha completado un autobús y ha adquirido una treintena de entradas para el partido del próximo domingo en Zaragoza. Así, a falta de lo que las entradas sueltas que se vendan este jueves hasta las 14.00 horas, casi un centenar de aficionados acompañarán al equipo en el partido de ida de la primera eliminatoria del play off. A ellos habrá que sumar además a los granates de otros puntos del Estado que también viajarán a la capital aragonesa, con lo que se espera un gran ambiente en La Romareda.

