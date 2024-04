“El primer gol es un jarro de agua fría y el segundo nos acaba de matar”

Diplomático tras la derrota, el entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, no podía ocultar el mazazo que suponía perder en casa casi todas las opciones de ascenso directo tras ceder contra el Ourense.

“Como podéis entender, estamos jodidos. No queriamos esta situación. Se podía dar, esto es deporte. El Ourense, en ese tramo final de 15 o 20 minutos sacó rendimiento de su plan de partido. En el primer gol nos cae como un jarro de agua fría y el segundo por cómo se da, nos acaba de matar. El fútbol son pequeños detalles. Justo antes tenemos una transición en la que no fuimos capaces de finalizar. No hemos estado finos y acertados. El rival ha demostrado por qué está ahí y fastidiados porque he podido ver un Pasarón lleno y me voy con muy mal sabor de boca por no darle a la gente una victoria de las que hemos tenido a lo largo del año”, valoró el técnico granate sobre el desempeño del encuentro.

“Veía que el partido nos pedía velocidad por fuera en esa banda derecha. En la izquierda estuvimos bien con Chiqui pero en el último pase y en la finalización no estuvimos acertados al dar esa última acción”, recalcó Iglesias, que vio cómo el Ourense ejecutó su plan de partido a la perfección.

“En la segunda parte, veíamos claro que necesitábamos a Liba [Guèye] y ellos pasaron a jugar más directo. Sabíamos que iban a venir a hacer un partido largo y a intentar en una transición y un balón parado llevarse los tres puntos y así fue. Como entrenador, duele más porque anticipas lo que puede pasar y realmente así ha sido. Igual que le duele a todos los que están en el vestuario”, añadió.

Sobre cómo el equipo se puede recuperar de esta situación, Iglesias tiene claro que el Pontevedra tiene por delante mucho trabajo de cara a la fase de ascenso.

“Si no lo estamos, tendremos que estarlo. A partir de mañana hay que limpiar cabezas. Es una semana complicada para todos, pero empezaremos a trabajar y a decirle al equipo que sabíamos que había esa posibilidad. Es una realidad. Vamos a intentar acabar las dos ultimas semanas con buenas sensaciones. Que sea Pasarón un fortín y que el play-off se decida aquí. Vamos a hacer todo lo posible para tener ese partido de vuelta en casa que siempre te da la mejor opción y que tenga el premio que nosotros le queremos dar, que es el equipo esté en otra categoría”, aseguró Iglesias.