El Team Farto se refuerza con Lucía Piñón

La gallega Lucía Piñón, de último año de categoría juvenil en ciclismo (2006), se incorpora a las filas del Team Farto-BTC para competir con el equipo pontevedrés lo que queda de temporada. La naronesa se encuentra actualmente becada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Hasta el momento había centrado sus esfuerzos en el duatlón y el triatlón y ahora compaginará ambas disciplinas con el ciclismo de carretera representando al Farto-BTC.

Lucía da el salto a la carretera para “poder marcarme nuevos retos y objetivos y aprender de esta disciplina. Me va a ayudar a mejorar en la bici para el triatlón, pero también me ilusiona mucho vivir la experiencia del ciclismo y aprender del pelotón”. “Competir con el Farto-BTC me hace mucha ilusión”, comentaba Lucía, que debutará este mismo fin de semana en la Copa de España de Beasain. La joven ciclista correrá la prueba júnior, mientras que sus compañeras de equipo tomarán parte en la prueba élite-sub23.

“Siempre hemos tenido algunas juveniles en nuestro programa y nos ilusiona poder trabajar con Lucía. Creemos que lo hará bien, aunque tiene que ir paso a paso y lo primero es aprender a correr en pelotones de 150 ciclistas en los que hay muchos factores importantes aparte de la forma física”, explica el director deportivo, Brais Dacal.

Entre los resultados destacados de Piñón en el triatlón se encuentran la cuarta posición en el Campeonato de España de supersprint y la quinta posición en el de sprint, es campeona gallega de triatlón y duatlón y fue tercera clasificada en los Campeonatos de Europa Youth de relevos mixtos.