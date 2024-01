Primer compromiso del año para el Pontevedra, que defiende el liderato del grupo 1 de Segunda RFEF ante el Racing Villalbés (16.00 horas, campo de A Magdalena). Yago Iglesias podrá contar con todos sus efectivos para su visita al terreno lucense, para enfrentarse a un rival que, en palabras del técnico granate, “prioriza el trabajo colectivo y saca rendimiento de las ocasiones que tiene”.

El entrenador del Pontevedra señaló “el potencial del rival”, destacando especialmente su fortaleza en “bloque medio y bajo” y con la faceta defensiva como su principal baza. Iglesias considera que el Villalbés “prioriza el trabajo colectivo, con muchas ayudas y mucho jugador cercano a la pelota y con gente rápida de tres cuartos para delante” y cree que la palabra que define al rival de esta tarde es “trabajo”.

El conjunto lucense llega a este encuentro en octava posición con 23 puntos, nueve menos que el Pontevedra que es segundo tras la victoria de ayer del Ourense (nuevo líder provisional) sobre el Avilés (2-0). El Villalbés ha sumado seis victorias y cinco empates y ha cosehado cinco derrotas en lo que va de temporada.

El entrenador del Pontevedra recuerda que “cada partido es totalmente diferente”, más aún después del parón de Navidad, porque “los equipos pudieron trabajar más, retocar ciertos aspectos e incluso reforzarse”.

No es el caso de ninguno de los dos contendientes de esta tarde, ya que, de momento, ni Pontevedra ni Villalbés han cerrado ninguna incorporación en el mercado invernal. En cuanto al conjunto granate, el director deportivo, Charles, no ha desvelado todavía sus cartas, pero los objetivos pasarían por fichar algún futbolista sub 23 “que haga de nexo de unión con el filial para poder entrenar y que nos ayude a trabajar”, según explicó Yago Iglesias, que recalcó que “antes que firmar por firmar es mejor estar quieto”.

El Villalbés tampoco ha anunciado ninguna incorporación en este mercado de invierno, pero el entrenador granate avisa de que se trata de “un equipo muy reconocible” con jugadores que “llevan muchos años juntos” por lo que espera “un partido complicado” al que van “con las ideas claras de lo que queremos hacer”.

Viaje de aficionados

La Marea Granate arropará al equipo en terreno lucense, al igual que lo hizo en anteriores desplazamientos, como el de Ourense. Lo hará, en su mayoría, gracias al viaje organizado por el Pontevedra CF, pero también se espera que los aficionados se acerquen a Vilalba en sus vehículos particulares, por lo que la representación granate en el campo de A Magdalena se presume importante.

“Desde que se abrió el plazo y se ha acercado la fecha del partido se han incrementado los aficionados interesados en desplazarse en el autobús habilitado por el club”, señaló la propia entidad.

“Hay una serie de aficionados que están ahí, lo estamos percibiendo en los partidos de casa”, valoró positivamente Yago Iglesias, que también se refirió en concreto a encuentros como los de Coruxo u Ourense a domicilio, de los que dijo que “eran prácticamente partidos como local”.