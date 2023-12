Sin apuros, pero también sin brillo, el Pontevedra se llevó la victoria en un derbi contra el Compostela que estuvo marcado por la polémica. Al inicio de la segunda parte, los granates se pusieron 2-0 gracias a dos penaltis convertidos por Rufo, el segundo con expulsión del portero, Pato Guillén, por lo que el colegiado entendió que era una agresión sobre Churre. El cuadro santiagués jugaría los últimos 25 minutos con nueve por la expulsión de su capitán, Álvaro Casas. El conjunto granate no dispuso de demasiadas ocasiones, en un encuentro en el que le faltó fluidez con la pelota, pero en el que se acabó llevando los tres puntos.

Muy activo en los primeros compases del encuentro, Álex González lo intentó con un disparo lejano que obligó a Pato Guillén a estirarse para enviar la pelota a córner. El capitán granate repetiría minutos después, tras una acción individual en la que se internó por el carril central, con un tiro desde la frontal que se le fue ligeramente alto.

Al filo del primer cuarto de hora de juego, Yelko Pino puso un envío diagonal a la espalda de la defensa hacia el mismo Álex González, que controló dentro del área, pero cruzó demasiado su remate ante Pato Guillén.

La primera pista de que el Compostela no iba a tener su mejor tarde llegó en el minuto 16, cuando tuvo que sustituir a Pablo Antas por lesión. La entrada de Fer Beltrán no alteró demasiado el sistema del cuadro santiagués, que no se encontraba cómodo sobre el césped de Pasarón, sobre el que el dominio era casi total de los granates.

En el minuto 21, Yelko Pino probaba suerte con un lanzamiento de falta directo que se le fue alto.

El Compostela no remataría con peligro hasta superada la media hora de partido. Fue Fer Beltrán el que sacó un disparo cruzado que obligó a Edu a estirarse para desviar la pelota a córner.

La segunda parte empezó con una pequeña polémica, con un penalti a favor del Pontevedra por una falta clara del exgranate Samu Araújo sobre Yelko Pino. Rufo convertiría la pena máxima con un disparo con el que engañaba a Pato Guillén.

Solo seis minutos después llegaría la jugada clave del partido. En un saque en largo de Pato Guillén, este golpeaba a Churre en la cara, quedándose el central granate tendido en el césped. El colegiado consideraba que portero del Compostela había agredido con el codo al marinense, por lo que no dudó en mostrarle roja directa y señalar penalti, al haber sido la acción dentro del área.

De nuevo Rufo convertiría la pena máxima, engañando esta vez a Borja Rey, que entró por Pep Caballé.

Aún habría tiempo para algo más de polémica en Pasarón, pues en el minuto 65 el árbitro expulsaba al visitante Álvaro Casas por doble amarilla, tras una falta clara sobre Yelko Pino.

Así, el Compostela afrontaría los últimos 25 minutos del derbi con dos hombres menos, pero el Pontevedra, bien por relajación, bien por precaución al tener el duelo totalmente controlado, contemporizó y apenas creó ocasiones de peligro, salvo algún remate desde fuera del área o en jugadas de estrategia.

En el minuto 74, en un envío largo a Chiqui, este entró en el área y cedió atrás a Eneko Zabaleta, cuyo disparo buscando el palo del portero salió ligeramente desviado. El propio lateral izquierdo sería protagonista en el tramo final, con un remate desde la frontal que Borja Rey tuvo que enviar a córner. De ese saque de esquina nació el 3-0: recibió Chiqui, que asistió atrás a Charly, que marcó con calidad.

En el descuento, Borja, con un disparo alto, y Samu Mayo, obligando a Bprja Rey a estirarse para enviar la pelota a córber, pudieron ampliar la renta local.