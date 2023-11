Un contexto diferente para vencer al colista

Nueva jornada y nuevos retos para el Pontevedra, que disputará mañana su primer encuentro de liga de la temporada en césped artificial, contra un Covadonga que juega sus partidos como local en el Estadio Álvarez Rabanal. Pese a la novedad, el cuadro granate está preparado para lo que esté por venir ante el colista del Grupo I.

“Esta semana, el contexto en cuanto a terreno de juego y dimensiones va a condicionar. No tanto nuestra idea, pero sí que tendremos que adaptarla. No nos queda otra. Tenemos claro por dónde tenemos que tener cuidado y por dónde aprovechar para generarle problemas al rival”, indicó el técnico granate, Yago Iglesias, que no se fía de la situación clasificatoria del rival –último con siete puntos en doce partidos– para dar minutos a jugadores con menos protagonismo.

“Yo no miro la clasificación. Veo a los rivales, los analizo, veo sus puntos fuertes y débiles y a partir de ahí veo el momento y el estado en el que se encuentra nuestro equipo. Creo que es un partido importante por ese contexto diferente que nos vamos a encontrar. Tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer y el once que saquemos va a ser de plenas garantías, haya rotaciones o no. Al escoger el once, siempre va a priorizar el nivel de nuestros futbolistas que el propio rival”, señaló el entrenador.

Posteriormente, Iglesias volvió a aludir a la situación novedosa a la que se enfrenta el Pontevedra con la superficie de juego artificial del conjunto asturiano, que alterará previsiblemente el devenir del partido.

“Es un equipo y un campo en el que pasan las cosas muy rápido. La pelota llega muy rápido de nuestra portería a la rival, pero también vuelve muy rápido. Eso es algo a lo que nosotros damos mucha importancia. En campos de hierba natural y de buenas dimensiones construimos en base a la relación con el balón, posesiones largas. Eso va a ser más complicado”, indicó Iglesias, que destacó como definitorio para este partido el hecho de que el Covadonga es el equipo con más penaltis en contra del Grupo I.

“Jugadas cortas, muy trabado, mucho saque de banda. Ahí tenemos que estar concentrados en todas las acciones, porque cuando ves sus partidos sucede todo muy rápido y nos va a exigir estar muy bien con balón”, apuntó.

Con respecto a las bajas para el encuentro contra el Covadonga, la única duda que maneja el cuerpo técnico granate es la del portero suplente Manu Vizoso.

“Tenemos que esperar a mañana. Tiene unas pequeñas molestias en un hombro y ha estado apartado a lo largo de la semana. Vamos a ver cómo está. Si los servicios médicos lo creen oportuno y tiene buenas sensaciones entrará en convocatoria”, explicó Iglesias, que espera contar la semana que viene en los entrenamientos con Marcos Barbeiro, que ha acelerado en varias semanas sus plazos de recuperación.

“La verdad es que está yendo muy bien. La cirugía por la que pasó fue muy buena y el trabajo de recuperación del doctor, el fisio y el recuperador está siendo muy bueno, lo que hace que los plazos se acorten. No queremos precipitar su vuelta y que haya una recaída”, añadió.

Duelo provincial del filial

El Pontevedra B afronta hoy un partido (16.00 horas) de los más especiales de la temporada ante el Arosa de Luisito en A Seca.

El filial granate intentará dar la campanada contra uno de los equipos destinados a la parte alta de la clasificación, con varios exgranates en sus filas como Martín Diz, Iñaki Martínez, Pacheco o Santi Figueroa.