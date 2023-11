Rufo se reinventa para hacer “otro fútbol”

Titular indiscutible con el Pontevedra y máximo goleador con seis tantos, Rufo alcanzó el pasado domingo los 100 partidos como granate en uno de sus mejores momentos profesionales. El delantero aseguró estar “muy contento” por alcanzar una cifra que “es un orgullo” y espera agrandar. El madrileño valora muy positivamente la situación del equipo en Segunda Federación, donde es tercero a cuatro puntos del líder, el Zamora, y a dos del segundo, el Ourense, pero también la suya a nivel individual, ya que está experimentando muchos cambios en cuanto a su estilo de juego.

“Yago (Iglesias) me da un montón de indicaciones y me está enseñando otro tipo de fútbol distinto al que he hecho toda mi vida, que era más de 9 de referencia”, destacó Rufo, que explicó que el entrenador del Pontevedra “me hace jugar mucho más con el equipo, bajar a recibir, moverme a sitios para abrir espacios para que otros compañeros los aprovechen y al final nunca es tarde para aprender. Cuantas más cosas me enseñe más completo seré y, aunque sea mayor, todavía tengo tiempo para poder utilizarlo y que se beneficie todo el mundo”.

Humilde como siempre, el delantero pone en valor el trabajo de toda la plantilla a la hora de conseguir los resultados. “Estamos siendo bastante ofensivos. Es verdad que en pretemporada nos costaba un poquito más cuando llegábamos al final, pero el equipo tenía buenas sensaciones”, comenta Rufo, que añadió que “me beneficio de un trabajo grupal enorme, gracias a eso tengo ocasiones y puedo ayudar al equipo con mi trabajo, que es marcar goles, y con movimientos para que otros compañeros accedan a ello”.

Atrás queda ya una temporada que “mentalmente fue muy dura” para el madrileño a causa de las lesiones. “Cuando sale un año de ese estilo... Empecé ya en pretemporada con problemas de espalda, se acumularon un par de roturas en el sóleo, yo creo que venía de la lesión de tobillo del año anterior, y parecía que no levantaba cabeza”, recuerda el futbolista, a lo que añade que “este verano he estado trabajando lo máximo posible para solucionar estos problemas y de momento eso y con la continuidad que estoy teniendo la verdad es que me encuentro superbien, esperemos que siga así”.

Su rendimiento y el de sus compañeros, unido a ese factor suerte que siempre ayuda, está permitiendo al Pontevedra mantenerse en una posición privilegiada en la clasificación, pero Rufo recuerda que, “con los resultados que hemos tenido, el aura que se genera es de que tenemos que ganar casi todos los domingos, y no es tan fácil. Por mucho nombre que tengas, por muchos jugadores o muchos resultados, el equipo tiene que seguir compitiendo y exigiéndose el cien por cien, porque cualquier rival te compite y te rasca puntos. Es una liga bastante complicada, en casa nos ayudan las dimensiones y el césped, que este año que está muy bien, pero aún así los equipos también te conocen, te trabajan y te ponen las cosas difíciles”. Por eso, apunta que “tenemos que buscar ese equilibrio y si no entra el gol pronto, hay que tener calma”.