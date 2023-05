A pesar de la derrota por la mínima, el técnico del Pontevedra quiso centrarse en los aspectos positivos de su equipo en la derrota por 1-0 ante el Badajoz en el Estadio Nuevo Vivero.

“Una valoración es que hemos querido ganar este partido, como no podía ser de otra forma. Hemos hecho una primera parte muy consistente, aunque sin ocasiones. Controlar la primera parte era nuestro plan y uno ahí siempre juega con las necesidades. Hemos recibido un gol, de una manera que no te la esperas pero que ocurre. Eso ha decantado la victoria del Badajoz”, afirmó Juan Antonio Señor minutos después de perder en la última salida de sus pupilos en la temporada 2022-2023.

En ese sentido, el entrenador granate hizo referencia al carácter mostrado por sus jugadores como receta para luchar por el triunfo hasta el tramo final del partido.

“Mi equipo ha peleado con dignidad, con un compromiso absoluto. Reprocharle nada, quizá haber llegado con más calidad, con alguna ocasión más”, matizó Señor, que aludió a algunos de los cambios realizados en el once inicial por motivos de problemas físicos, en un contexto en el que el equipo granate se encuentra matemáticamente descendido.

“Hemos tenido que recurrir a sustituir a jugadores con molestias más que la mera cuestión táctica. Cuando nos han metido el gol, buscas equilibrar pero no ha podido ser. Hemos tenido un remate de cabeza de uno de nuestros jugadores que en esta ocasión se fue fuera”, explicó, con respecto al remate de cabeza de Rufo que casi logra el empate en el marcador.

Con respecto al error de Cortés, que provocó con un resbalón en la portería el tanto en contra, Señor lo tenía claro. “Le he animado absolutamente porque lo que me cuenta es que cogía el balón sin problema pero al dar el paso anterior se ha resbalado con los dos pies y al no tener ese equilibrio se le ha ido el balón un poco. Le he dicho que no se preocupe, que esté tranquilo”, explicó.

Por último, en su valoración, el míster del conjunto lerezano apeló a los detalles que han marcado el devenir del Pontevedra en este tramo final de campaña.

“Teníamos mucha ilusión de ganar de nuevo y decir aquí estamos, sabemos competir con cualquiera y hacer un buen fútbol, pero lo que nos ha faltado son los resultados y penalizaciones como la de hoy”, concluyó.