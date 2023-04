Un Pontevedra que “muerde” en Pasarón

Nueva final por la permanencia para el Pontevedra, que recibe esta tarde al Mérida en Pasarón con las bajas de los porteros Pablo Cacharrón, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción, y Nikolov, que aún arrastra un problema en un dedo de la mano izquierda, así como Churre, con una lesión muscular, y Rufo, al que Juan Señor quiere proteger para evitar una lesión mayor. El técnico recupera a Yelko Pino, que vuelve a una convocatoria dos meses después de su lesión; su última participación fue el tiempo de descuento contra el Racing de Ferrol en A Malata (2-0), cuando saltó al césped para forzar la quinta amarilla y así poder reincorporarse “limpio” una vez superada su dolencia.

“El equipo está que muerde, pero no puede morder hasta que no se dé el pitido inicial”, destacó Señor, que insistió en que, tras el tropiezo del pasado sábado contra el líder, el Alcorcón (1-0), “queremos ganar, nos sacrificamos como grupo para ganar, todo el mundo pone todo de su parte”, de ahí la importancia de controlar “algún desajuste que nos penaliza mucho. No estamos en circunstancias de decir que nos vale el empate y en Alcorcón no nos valía, pero habría sido un premio al esfuerzo del grupo”.

PRIMERA RFEF. 32 Jornada Primera Federación. 32ª Jornada PRIMERA RFEF. 32ª Jornada

El técnico es consciente de que el equipo está siendo mucho más fuerte en Pasarón que a domicilio, pero insiste en que “es el mismo Pontevedra, lo que pasa es que aquí marca primero y eso parece que le da alas, y fuera de casa, aunque tengamos posibilidades, no marcamos primero. Tenemos el ejemplo de Linares: marcamos, ellos nos golpean, volvemos a ir a por el partido y volvemos a marcar. La mentalidad y el absoluto objetivo que es el de ganar el equipo lo demuestra aquí y fuera”.

Sobre el encuentro de esta tarde contra el Mérida, Juan Señor comentó que espera “un partido muy duro, muy competido” ante “un rival al que tengo mucho cariño, pero no le puedo desear suerte”. El técnico explicó que los futbolistas del Mérida “juegan al límite, pero no lo digo yo, lo dice su propio entrenador, por eso la vara de medir va a ser importante”.

El míster granate añadió que “no les importa entrar al duelo, hacer faltas...”, pero también apuntó que “está muy bien trabajado. Son muy prácticos, saben jugar a la pelota, tiene gente muy rápida para transiciones y las hacen bien porque son muy veloces y las tienen muy bien trabajadas, es algo que tenemos que combatir, y aunque esté a mitad de tabla, es un equipo que no te va a dar ninguna facilidad, va a conceder muy poco”.

Será, además, un partido especial para Señor por su pasado en el Mérida y por conocer al técnico rival, Juanma Barrero. “Es una tierra a la que tengo mucho cariño porque fue mi primera oportunidad como profesional ejerciendo de entrenador. Él (Barrero) estaba en el filial y yo tenía 30 y pico jugadores y me fijaba poco en el filial. En la parte de cómo está gestionando al equipo, está haciendo un buen trabajo”, señaló.