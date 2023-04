El capítulo de bajas del Pontevedra en este curso parece no llegar nunca a su fin. A la sanción prolongada de Pablo Cacharrón y la baja de Charles la pasada jornada por acumulación de tarjetas, serán otros efectivos del plantel granate, en este caso por lesión, los que se pierdan el envite liguero de este sábado (Pasarón, 19.00 horas) ante el Mérida.

El que menos papeletas tiene para disputar el encuentro es Churre, después de que el central marinense abandonara el terreno de juego al descanso el pasado fin de semana ante el líder, el Alcorcón, con visibles problemas físicos tras un golpe recibido al cuarto de hora de partido.

Con la condición de duda acerca de su estado físico se encuentran varios jugadores que han entrenado al margen del grupo esta semana, como el mediocentro Álex Masogo o Rufo, del que todavía se desconoce su dolencia y el alcance de la misma.

También surgen incógnitas al respecto de la situación de Yelko Pino, que hizo entrenamientos específicos la semana pasada y no fue convocado para el encuentro ante el líder. No obstante, Señor indicó en la rueda de prensa posterior al partido que el jugador vigués, que lleva sin pisar el césped con la camiseta granate desde la visita al Racing de Ferrol –19 de febrero– no estaba lesionado.