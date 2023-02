La Copa Galicia, el principal torneo autonómico del fútbol sala femenino, ya tiene finalistas, después de que ayer las semifinales se saldasen con resultados distintos para los equipos de la zona. El Marín Futsal fue quien de superar a su oponente, el Viaxes Amarelle, por 1-3, gracias a los tres goles consecutivos anotados por Adriana y Ale de Paz, que firmó un doblete a los diez minutos del segundo tiempo.

No corrió la misma suerte el Poio Pescamar, que no revalidará el título después de ceder en su eliminatoria (1-2) ante el Pescados Rubén Burela. Al gol de Antía Pérez en el minuto 4, la réplica conservera llegó gracias a Laura Uña, que igualó la contienda a los 10 minutos de partido. No obstante, el equipo de A Mariña se impuso gracias a un tanto de Irene Samper.