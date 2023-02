Toni Otero, “sin temor” a tirar de la cantera ante la plaga de lesiones

“Con los que estamos iremos a ganar y a competir” a Ferrol, aseguró Toni Otero en las horas previas al derbi que enfrentará mañana, a partir de las 17.00 horas en el estadio de A Malata, al Pontevedra y al Racing. Las perspectivas no son para nada halagüeñas para los granates en cuanto a efectivos, con hasta ocho posibles bajas (cinco de ellas seguras), pero el técnico asegura no tener miedo para afrontar este compromiso y lo que sea necesario apostando por futbolistas de la cantera; una apuesta que el pasado sábado ya dio sus frutos, con Víctor Casáis encumbrándose como estrella al marcar el tanto de la victoria contra la Cultural Leonesa.

“No pienso en la presión cuando pongo a un chaval”, afirmó Otero, que añadió que “el otro día Víctor y Martín, que son chicos sub 23 que vienen jugando menos, fueron los primeros cambios. Tengo que confiar en ellos y luego demostrarán o no. No creo que tengan más nervios, al contrario, lo que tienen es ilusión. Te escuchan, hacen lo que les pides y eso a veces es más importante que tener más calidad. Yo estoy encantado con la cantera y con los chavales que vienen de abajo. Hay que ponerlos a jugar, no tengo temor, intento ayudarles y que la gente entienda que el fútbol gallego es fuerte y que los chavales valen tanto como los de fuera. Por eso me la juego y digo que prefiero no traer a nadie, porque lo que tengo en casa sé que me va a escuchar, va a tirar de mí y va a tirar del equipo”.

Por el momento, Samu Araújo, Rufo, Valentín Jaichenco y Brais Abelenda están descartados por lesión y Alberto Rubio, con problemas en la rodilla, también está prácticamente fuera para este fin de semana. Además, son seria duda Seoane –que no entrenó en toda la semana– y Yelko Pino arrastran sobrecargas y Borja Domínguez “aún no está al cien por cien”. Parece que Ángel Bastos volverá tras la lesión que lo tuvo fuera desde noviembre y el que lo hará seguro es Churre, tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas. El que, salvo sorpresa, no podrá estar es el último fichaje, Gonzalo Bueno, cuya ficha todavía no está tramitada por cuestiones burocráticos.

“Vamos ganando efectivos, pero no para jugar de inicio, e iremos viendo cómo manejar el partido para, como el otro día, dar tiempo a todos los jugadores y que en ese tiempo puedan ser importantes”, explicó Toni Otero, que aseguró que “los jugadores tienen una ilusión tremenda, y yo también, por ganar en Ferrol, porque no hay nada que perder. Esto da alas a los jugadores para pensar que se puede ganar en cualquier lado, porque es una liga muy igualada y en la que estamos donde estamos por circunstancias”. En este sentido, afirmó que “si ganamos salimos del descenso”.

También compareció ayer el entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, que confirmó las bajas de Álex López, por sanción, y de Brais Martínez, por una rotura en el abductor, así como la seria duda de Joselu, con molestias en la rodilla. El técnico apuntó que la llegada de Toni Otero al banquillo granate ha supuesto un revulsivo para el Pontevedra, de cuya situación en la clasificación no se fía, reconociendo que le tiene “mucho respeto, pero no temor”.