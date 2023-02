La contienda del Pontevedra con la salvación tiene una nueva parada en Balaídos, con la visita de los granates a un Celta B pletórico, disparado hacia el ascenso con cinco victorias en sus seis últimos partidos.

Un reto mayúsculo para el equipo que entrena el exolívico Toni Otero, que suma a Rufo, baja durante varias semanas por un problema en el sóleo, a los ya lesionados Brais Abelenda, Borja Domínguez, ambos con problemas musculares, y Ángel Bastos, aquejado desde el mes de noviembre de un fuerte esguince en el tobillo que le mantiene apartado de la disciplina de grupo.

El equipo se encuentra a la espera de recibir en las próximas horas a su flamante último fichaje, el mediocentro almeriense sub-23 Javi Robles, que hasta ahora defendía los colores del Fuenlabrada, rival directo del Pontevedra en la lucha por la permanencia.

No obstante, con las ausencias ya confirmadas de Guèye, Domínguez, Bastos, Abelenda, Rufo y Oier Calvillo, que ya forma parte de la disciplina del Calahorra de Primera Federación, el Pontevedra va a tener que recurrir a jugadores del filial, como el punta Víctor Casais, para sacar adelante la papeleta ante uno de los equipos de la liga con mejor recorrido en las últimas semanas.

No se esperan noticias de Libasse Guèye

Poca información ha trascendido desde el Pontevedra CF tras la desaparición unilateral del extremo senegalés Libasse Guèye, que abandonó la disciplina del club granate el pasado 4 de enero al no regresar de Senegal tras su permiso vacacional por Navidad. En el seno de la directiva granate ya dan por hecho que el jugador, que dejó en manos de sus agentes la negociación de su salida del Pontevedra, no va a regresar y no tienen indicios de que suceda lo contrario. Por ahora, desde el club señalan que se mantendrá su ficha, a la espera de conocer nuevos movimientos.