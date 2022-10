La presión, para el Mérida

Con el objetivo de lograr la primera victoria lejos de Pasarón encara el Pontevedra las dos próximas jornadas de liga, en las que afrontará dos partidos seguidos fuera de casa. El primero, esta tarde contra el Mérida, un equipo que no ha comenzado con buen pie la temporada, que solo tiene dos puntos (con un partido menos) yque necesita empezar a encadenar buenos resultados si quiere salir de la parte comprometida de la clasificación de Primera Federación. En esa necesidad quiere pescar el equipo de Antonio Fernández, que no podrá contar con los lesionados Seoane, Araújo y Borja Domínguez ni con el portero Cacharrón que, aunque ya tiene el alta médica, no está listo aún para volver a la competición.

“En la necesidad a veces también está la precipitación, que se sientan presionados por su propio público…”, apunta Antonio Fernández, que también rebaja las alarmas al recordar que “esto acaba de empezar, llevamos solo cinco jornadas”. Señala que el Mérida “es un equipo muy solidario en el esfuerzo, tiene mucha velocidad, tiene jugadores por fuera y arriba que son diferenciales”, y recuerda que en casa es un rival duro: “El Dépor tuvo sus problemas para ganar allí”. Primera Federación. 6ª Jornada 17.00h. Estadio:iRomano José Fouto MÉRIDA PONTEVEDRA Álvaro Ramón Oier Calvillo Ángel Bastos Meléndez Acosta Miguel Román Álvaro Cortés Montoya Bonaque Soto Charles Larrubia Brais Abelenda Lolo Pla Nacho Churre Yelko Pino Kamal Álex González Viñuela Bakero Felipe Entrenador Juanma Barrero Entrenador Antonio Fernández Banquillo Banquillo: Juanpa (p.s.), Erik Ruiz, Artiles, Llácer, Sandoval, Copete, Cinta, Garay, Busi Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Mario Ortiz, Gueye, Rubio, Rufo, Martín Diz, Valen Árbitro:iCid Camachoi(comité de Castilla y León) Primera Federación. 6ª Jornada 17.00h. Estadio:iRomano José Fouto MÉRIDA PONTEVEDRA Álvaro Ramón Oier Calvillo Ángel Bastos Meléndez Acosta Miguel Román Álvaro Cortés Montoya Bonaque Soto Charles Larrubia Brais Abelenda Lolo Pla Nacho Churre Yelko Pino Kamal Álex González Viñuela Bakero Felipe Entrenador Juanma Barrero Entrenador Antonio Fernández Banquillo Banquillo: Juanpa (p.s.), Erik Ruiz, Artiles, Llácer, Sandoval, Copete, Cinta, Garay, Busi Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Mario Ortiz, Gueye, Rubio, Rufo, Martín Diz, Valen Árbitro:iCid Camachoi(comité de Castilla y León) Primera Federación. 6ª Jornada 17.00h. Estadio:iRomano José Fouto MÉRIDA PONTEVEDRA Álvaro Ramón Oier Calvillo Ángel Bastos Meléndez Acosta Miguel Román Álvaro Cortés Montoya Bonaque Soto Charles Larrubia Brais Abelenda Lolo Pla Nacho Churre Yelko Pino Kamal Álex González Viñuela Bakero Felipe Entrenador Juanma Barrero Entrenador Antonio Fernández Banquillo Banquillo: Juanpa (p.s.), Erik Ruiz, Artiles, Llácer, Sandoval, Copete, Cinta, Garay, Busi Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Mario Ortiz, Gueye, Rubio, Rufo, Martín Diz, Valen Árbitro:iCid Camachoi(comité de Castilla y León) Analizando al contrario, el técnico granate comenta que “ha cambiado ciertos jugadores que le dan un salto de calidad. Ha fichado a Kamal, un mediocentro del Cacereño que tiene mucho trabajo; Larrubia por fuera, que es un jugador diferencial; Copete, que tiene mucho gol arriba y se complementa bien con el otro delantero que tienen, Lolo Pla… Y a nivel defensivo es un equipo muy serio, estando en bloque bajo defiende muy bien el área, y después tiene argumentos suficientes para ganarle a cualquiera”. Por eso, Antonio alerta: “Si vamos allí pensando que va a ser fácil, nos vamos a equivocar. Tenemos que ir a por el partido desde el principio, ser un equipo protagonista que quiera tener el balón, y a partir de ahí, encontraremos dificultades y tendremos que ir solventándolas a medida que pasen los minutos”. Además, apunta que el Mérida “es camaleónico, porque transiciona muy bien, pero también tiene un juego combinativo bueno. El otro día contra Unionistas dominaron muchas facetas del juego ofensivo a partir de tener la pelota, contra el Dépor se sintieron más dominados, se replegaron más y decidieron salir más a la contra. Maneja los dos aspectos, lo que lo hace más peligroso”.