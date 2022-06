Javier Márquez será el sustituto de Jabato en el banquillo del Cisne. Tal y como adelantó FARO en los últimos días, el técnico manchego, que la pasada temporada dirigió al BM Bolaños de Primera Nacional, ha sido el elegido por la entidad pontevedresa por su amplia experiencia como técnico de la Federación Española –ha dirigido a la selección juvenil– y en la División de Honor Plata, en la que entrenó cinco años al Alarcos de Ciudad Real.

“Nos encajaba perfectamente como entrenador”, reconoció el presidente del Cisne, Santiago Picallo, durante la presentación de Javier Fernández “Jabato” como nuevo responsable de la gestión de las categorías base, coordinador de los técnicos del club y director del proyecto en el Colegio Los Sauces. Fue precisamente Jabato el que ayudó al conjunto pontevedrés en la búsqueda de su propio sucesor. “Estamos contentos de que Javier haya intervenido en esta decisión, porque se mueve en los círculos más altos, conoce el mercado, jugadores jóvenes y entrenadores. Vamos a seguir sus consejos y apoyarnos en él, va a ser una figura clave para conformar el primer equipo”, recalcó Picallo.

El Cisne espera presentar a Javier Márquez esta misma semana, previsiblemente el jueves. “Es un perfil de entrenador que está puesto al día, que maneja un balonmano muy actual”, apuntó el presidente pontevedrés, que consiguió también el objetivo de que Jabato “no se desenganchara de nuestro proyecto, que es el de él, y que siguiera con nosotros aunque no tuviera tanta disponibilidad de tiempo. Había que insistir y apelar a ese cariño que le tiene al club”.

Porque Picallo quiso “valorar la importancia que ha tenido en la subida de nivel en estos últimos años” y su gran capacidad para “trabajar con la gente joven, sacar jugadores de la cantera, y mejor si es de la nuestra ahora que tenemos una proyección nacional”. Al mismo tiempo quiso agradecer a Pablo Domínguez, “la persona que se ha dedicado a esto los últimos 15 años”, su trabajo. “En 2008 se puso al frente de la estructura de las categorías base y el resultado está a la vista. Ahora, cargas personales y profesionales le dificultan dedicar todo el tiempo que le gustaría a nuestro club. Ha sido clave para llegar a donde hemos llegado y ahora le toca a Javier continuar con esa labor, en comunicación continua con Pablo en estos temas, y consolidar el proyecto de la base, nuestra razón de ser y filosofía”.

Jabato, que reconoció que “siempre me he considerado un entrenador muy de base”, definió esta nueva etapa como “otro reto importante” al “poder estar en una de las mejores canteras que hay a día de hoy en el balonmano nacional”. El técnico apuntó que hasta el momento “no ha habido una dirección técnica o deportiva al uso” en el Cisne y que afronta esta oportunidad con el objetivo de “ayudar y seguir con esa línea de crecimiento, que cuando un equipo llega a la élite es complicado gestionarlo”. Se refirió, principalmente, a que el ascenso a Asobal es “lo que peor le viene a la base, en cuanto a progresión de algunos jugadores que este año ya tendrían que haber tenido más minutos y por la exigencia de la competición no los tuvieron”, pero “por suerte tenemos también un filial”. En este sentido, apuntó a jugadores como Abián Rodríguez y Carlos Ocaña, que el club confirmó que formarán parte del primer equipo la próxima temporada.