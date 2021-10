Al finalizar el encuentro, el entrenador del Pontevedra CF, Ángel Rodríguez, se mostró muy satisfecho tanto con el resultado como con la actuación de sus jugadores y señaló que “el equipo sigue creciendo, dando buenas sensaciones, salió muy enchufado en el partido sabiendo lo que tenía que hacer, teniendo pegada, y está claro que somos un equipo que si dejamos de conceder atrás, las oportunidades van a llegar, porque tiene facilidad para hacer gol”.

El técnico granate destacó que lo que más le había gustado de los suyos durante el choque frente a la Gimnástica Segoviana fue “la entereza cuando hemos tenido el balón, y cuando no, que hemos sabido sufrir, hemos sabido estar juntos, que hemos concedido muy poco, que hemos defendido muy arriba para no sufrir y que al final somos justos vencedores en lo que se presumía un partido complicado y que no ha sido fácil”.

Rodríguez también añadió que el equipo había estado muy bien por las bandas, “tanto por fuera como por dentro. Teníamos muy claro cómo atacar a la Segoviana y en este sentido creo que lo hemos entendido a la perfección. Trabajamos toda la semana para tener estas ocasiones y que el equipo siga creciendo y creyendo en él mismo, y que por fin olvidemos el inicio de temporada, que en cuanto a resultados no fue bueno, pero que tal y como jugábamos se presumía que debíamos lograr victorias”.

Por otra parte, el entrenador del conjunto granate afirmó que “este es el Pontevedra que queremos ver, yo y los aficionados, por eso debemos seguir trabajando con humildad y con la intensidad con la que lo hacemos para enfrentarnos al rival, porque si no somos nosotros vamos a sufrir”.

Sobre la demora a la hora de realizar los cambios en las filas del Pontevedra, Ángel Rodríguez indicó que “me mantengo en que los cinco cambios son una opción, no una obligación, y si los jugadores que están en el campo lo están haciendo bien, no deben ser cambiados, porque hacer demasiados cambios sería trastocar el equipo”.

Durante su rueda de prensa, Rodríguez alabó el nivel en el que se encuentra Charles y aseguró que “es un jugador que tiene un recorrido muy amplio y si es el primero que se pone el mono de trabajo, el resto tiene que ir detrás”.

Por último, el técnico del Pontevedra concluyó señalado que si los suyos hubieran estado más precisos, probablemente el marcador hubiera sido más abultado, habiéndose quedado “corto” el 0-2.