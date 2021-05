“Al fin acabó esta pesadilla”, celebró Churre tras el partido de ayer, que reconoció que “eran más que tres puntos, porque para el club era importantísimo no bajar otro peldaño”. El central marinense destacó que “esta temporada fue una auténtica pesadilla, fue durísima para todos los jugadores y para la afición, que tenía en la cabeza que ibamos a luchar por otros objetivos. Al final, una serie de resultados nos lleva a salvarnos en la última jornada”.

El defensa granate se quedó con el “final feliz delante de 3.000 personas que nos animaron desde el minuto uno y nos dieron una fuerza tremenda. Ellos lo hicieron posible”. Churre aseguró que nunca dudó del apoyo de la hinchada granate: “Llevo aquí tres años, desde pequeño vengo a Pasarón, y la afición siempre ha estado con el equipo. En los tres años que llevo aquí siempre han estado con nosotros. No tenía duda de que iban a estar apoyándonos a muerte. Si no llega a ser por ellos, a lo mejor no conseguimos esta victoria por 3-0 y habríamos sufrido un poco más”.

Sobre su futuro habló claro: “Estoy encantado de estar en el Pontevedra, para mí es lo mejor estar aquí y tendremos que sentarnos y hablar, pero por mi parte no debería haber ningún problema, a este club lo considero mi casa, soy aficionado desde pequeño”. Y volvió a insistir en que la victoria de ayer fue “un gran alivio, porque la situación fue por momentos insoportable”.