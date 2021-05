El Pontevedra: todo o nada en Pasarón

Noventa minutos a vida o muerte es lo que le queda al Pontevedra este mediodía para evitar el descenso a Tercera RFEF, la que será la quinta categoría del fútbol nacional la temporada que viene. A los granates les basta con empatar contra el Oviedo B para librarse de la tragedia del doble descenso y quedarse un año más en Segunda RFEF, el mal menor después de un curso que empezó siendo ilusionante y cuyo final, pase lo que pase hoy, será una decepción.

El club asturiano solicitó a la Federación Española el aplazamiento del encuentro por el repentino fallecimiento de su director deportivo, el ex guardameta profesional Francesc Arnau, pero al estar unificado el horario de la jornada su petición fue desestimada.

Sin Charles, lesionado en la rodilla, ni Santi Figueroa, con problemas de salud, y sin el sancionado Oier Calvillo y con la baja ya prevista desde hace semanas de Adrián Cruz, el Pontevedra llega al partido decisivo muy justo de efectivos, pero con un mensaje de confianza del técnico: “Seré de los pocos que tiene fe en este equipo, pero sigo teniendo fe hasta el final”, aseguró Luisito, que tiene claro que, aunque vale el empate, “hay que ganar”.

Esta mentalidad del entrenador granate, que insiste en que en este partido “todos tenemos que dar nuestra mejor versión, no nos podemos reservar nada”, es el principal valor de un Pontevedra que llega a este encuentro inevitablemente tocado anímicamente, después de haber dejado escapar tres puntos en el tramo final de los dos últimos partidos, unos puntos que habrían supuesto ya su salvación matemática.

Los granates tendrán enfrente a un Oviedo B al que una victoria le daría la permanencia en la categoría, por lo que esperan un rival muy intenso y concentrado. Luisito destacó la calidad de los futbolistas del filial asturiano, al que previsiblemente volverá Joselu después de varias jornadas con el primer equipo. “Tiene un once muy marcado, con buenos futbolistas, con dos o tres que ya no son sub 23, sino que son gente con experiencia. Después tiene jugadores que destacan arriba y un mediocampo de calidad. Son jugadores que van a dar mucho que hablar en el fútbol”, analizó el míster de Teo.

La venta de entradas y entrega de invitaciones para el encuentro avanzaba a buen ritmo y se espera un gran ambiente en Pasarón, que podría rozar el tope de aforo de 3.000 espectadores fijado por la Xunta. Con respecto a la afición, Luisito está seguro de que remará junto al equipo para lograr la permanencia, aunque entiende su enfado por cómo ha ido la temporada.