El Cisne no se plantea fichar

Son días complicados en el Dicsa Modular Cisne después de que David Chapela anunciara el pasado jueves su decisión de dejar el balonmano de élite al serle imposible compaginarlo con su vida laboral debido al Covid. En principio, la voluntad de Chapela sería disputar el próximo encuentro el 24 de octubre en Guadalajara y luego abandonar el club.

"En este momento es complicado fichar, las subvenciones también se están retrasando y supondría hacer un esfuerzo", reconoce el presidente del Dicsa Santi Picallo. "A nivel español creo que no hay nada de nuestro perfil, tampoco en Plata y ahora mismo fichar a alguien del extranjero es muy complejo y aún no nos lo planteamos. Vamos a andar muy justos, pero no queda otra", explica el presidente. Preguntado por si esta situación se podría volver a repetir con otro jugador, Picallo explica que la mayoría pueden permitirse teletrabajar.

Mientras tanto el Cisne espera con ilusión la vuelta de Carró, el fichaje estrella de la campaña. El club calcula que a primeros de noviembre pudiera empezar a trabajar individualmente y esté para competir entre finales de noviembre y principios de diciembre. "Es uno de los que verdaderamente tiene experiencia y eso e nota. Lo esperamos como agua de mayo", resume Picallo.

Mientras tanto el equipo sigue pendiente de

la evolución del Covid. Los de Jabato terminan oficialmente hoy su cuarentena a falta de realizar una PCR a toda la plantilla que verifique que, efectivamente, ningún otro jugador ha tenido la enfermedad. Por su parte el positivo repetirá la prueba una semana más tarde con la esperanza de haber superado la enfermedad y seguirá las instrucciones que Sanidade le marque.

El club espera poder realizarla a lo largo de este fin de semana para poder comenzar a entrenar el mismo lunes y prepararse para el encuentro del próximo fin de semana ante el Guadalajara. Picallo cree que el límite máximo para realizar la prueba y competición Guadalajara sería el lunes por la mañana, ya que hay que esperar los resultados y realizar trámites como solicitar el alta laboral y médica, además de entrenar. "Aún así iríamos muy justos", estima Picallo.

Mientras tanto el Cisne mira el calendario de fechas pendientes y tiene "muy series dudas" de poder acabar la competición. Con este escenario, Asobal suma seis encuentros aplazados este fin de semana.