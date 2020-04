Un equipo preparado para todo

Todo dependerá de la Federación, pero con el tiempo en contra, Cossío admite que no tendrá mucho margen de maniobra si se pone al frente del equipo. "Si sigue la competición y finaliza la temporada por tiempo no se puede cambiar mucho a nivel táctico, se pueden matizar algunos aspectos del juego, pero no se puede trabajar lo mismo que en una pretemporada con un proyecto nuevo. Iríamos cogidos de tiempo porque de reanudarse las jugadoras tendrían que volver a tomar el tono físico porque llevan paradas mucho tiempo", señala. El técnico destaca los puntos fuertes de la que podría ser su futura plantilla: "tiene la mejor portería de España con dos jugadoras increíbles, la mejor portera del mundo, Silvia Aguete, y Caridad que ha entrado en las últimas convocatorias de la Selección. Este año se fueron jugadoras importantes, pero también vinieron otras con gran trayectoria como Andrea Feijoo. La plantilla es muy competitiva y se ha hecho un equipo para estar en las primeras posiciones, no se le puede pedir más. Han tenido lesiones muy importantes pero aún así han seguido línea muy buena".