El Cisne defiende que "merece" el ascenso

Según la Real Federación Española de Balonmano los equipos deberían reanudar la competición en dos semanas, aunque los clubes sospechan que no es viable y esperan a una decisión definitiva. La División de Honor Plata lleva 21 jornadas disputadas, 20 en el caso del Club Cisne Los Sauces, que ha hecho una temporada impecable en la que solo ha perdido tres partidos y ha empatado uno. El equipo pontevedrés es líder indiscutible de la competición con tres puntos sobre el segundo clasificado y se ha hecho méritos suficientes para lograr el ascenso de categoría, pero ahora esa posibilidad está en el aire. Algunos clubes han pedido ya el fin de la competición sin ascensos ni descensos, entre ellos el Teucro.

"Es algo que no está en nuestra mano y no sabemos qué va a pasar, hay clubes que ya están hablando y pidiendo cosas, a nosotros que estábamos en una situación muy buena no nos queda otra que esperar", reconoce Jabato, entrenador del Cisne.

"Intentaremos defender nuestros intereses si consideraos que han sido perjudicados, pero no sabemos qué va a pasar ni si va a depender de la Federación o del Consejo Superior de Deportes, ahora lo que prima es la salud", reconoce el técnico.

Lo que tienen claro es que después de 16 jornadas de victorias se han merecido el ascenso bordando una temporada única en el club, aún sin haber finalizado. "Aquí pueden surgir diferentes criterios. Los clubes que están hablando piensan en cancelar, bajo mi punto de vista la temporada se tendría que acabar cuando se pudiese seguir con la competición, sabiendo que es difícil. Otros piden ya la cancelación o suspensión y allá ellos, nosotros queremos seguir jugando, sabemos que va a ser difícil y hay que llegar a un consenso. Si se da por concluida hay que tener claro que se ha jugado el 70% de la competición y creo que hemos hecho méritos de sobra", sentencia Jabato

El entrenador pone la vista atrás para poner en valor el recorrido de sus jugadores durante esta campaña: "Ahora que estamos en casa hemos tenido tiempo para ver vídeos y analizar lo que hemos hecho y darle valor. No ha sido un año fácil ni lo ha sido conseguir llegar a donde estamos,. Repetir un año como este seguramente sea muy difícil y queremos que prime lo deportivo y lo que hemos conseguido ganar en la pista", defiende.

Jugar a partir de junio

El Cisne es un club semiprofesional, con lo que no se está encontrando con los mismos problemas económicos que otros clubes al no tener contratos deportivos profesionales, por lo que tampoco se ha planteado la posibilidad de ejecutar un ERTE. Por el mismo motivo no tienen la misma dificultad para jugar en junio. "Somos semiprofesionales, muchos jugadores son estudiantes y no nos dedicamos al 100% al balonmano, vienen momentos complicados en lo económico, pero confiamos en la directiva", señala Jabato. Por este motivo insisten en jugar: "Otros clubes lo ven como algo imposible pero nosotros también creemos que depende un poco del jugador o incluso del entrenador, dar de sí y entender la situación. Hay otros clubes que directamente no quieren jugar, nosotros queremos seguir jugando, aunque sabemos que va a ser difícil y hay que dejar pasar el tiempo. Quizás no se pueden jugar todas las jornadas, pero nuestra idea es acabar en la pista", sentencia defendiendo seguir jugando.

Mientras tanto, el entrenador intenta mantener la calma entre los jugadores y continúa estudiando la temporada mientras los deportistas siguen trabajando para no perder la forma física.