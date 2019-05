Gerard Sevillano: "Vamos a darlo todo para traer el ascenso a Marín"

El pabellón del Barrio de los Pintores de Villarrobledo, Albacete, será mañana el escenario en el que el equipo local y el Peixegalego se jueguen el ascenso a LEB Oro. Los de Marín llegan al partido de vuelta con la ventaja de 16 puntos conseguidos en el partido de ida el pasado domingo en A Raña. A pesar de la diferencia, se espera un partido muy disputado, ante un Villarrobledo que acabó la liga liga regular como uno de los equipos con menos partidos perdidos. El Peixegalego tratará de volver a sorprender al rival y hacerse un hueco la próxima temporada en la liga LEB Oro.

Con sus 13 puntos y otros tantos rebotes, Gerard Sevillano fue uno de los hombres destacados el pasado domingo en A Raña en el partido que colocó con ventaja al Peixegalego frente al Villarrobledo en el partido de ida del play off de ascenso a LEB Oro. Con una ventaja de 16 puntos, su equipo se juega mañana subir de categoría ante uno de los mejores equipos de la liga.

- Mañana disputarán una final en toda regla. ¿Cómo va a afrontar el equipo la vuelta ante el Villarrobledo?

- Si, completamente una final. Creo que todos estamos mentalizados de la importancia del partido y somos conscientes de que conseguimos una renta bastante amplia en la ida, pero la verdad es que no es definitivo ni mucho menos. Va a ser mucho más duro que el partido de Marín y estamos mentalizados para no cometer ningún error y concentrados sabiendo de la importancia que tiene el partido y la repercusión que puede tener luego de que podemos seguir otro ascenso.

- Con 16 puntos de ventaja, ¿no está encarrilado?

- No está todo dicho ni mucho menos. El Villarobledo ha demostrado durante toda la liga su nivel e importancia que tiene como equipo y la verdad es que prácticamente ningún partido. Después de haber perdido en Marín por 16 puntos, nos van a coger con muchas más ganas. A parte, su cancha es muy dura, es un pabellón pequeño y van a meter a mucha gente ahí. A nivel físico también va a ser muy duro, muy exigente, con un nivel muy elevado. Es cierto que mantenemos una buena renta que nos va a permitir reaccionar en caso de empezar mal el partido, pero va a ser un partido muy competido y hasta el último momento no se va a decidir.

- En la liga regular el Villarrobledo no les dio opción. ¿Enterraron en la ida su visión de este equipo como insuperable?

- Nosotros mismos ni nos esperábamos los resultados que tuvimos durante la liga regular. Nos sorprendió como equipo que juega a un nivel físico muy elevado y con unas consignas muy claras y con unos roles muy claros en los que cada jugador sabe qué hacer en cada momento. Nos sorprendió en su momento y nos supieron defender bien pero creo que ahora somos nosotros los que estamos en una buena dinámica y muy distinta a la de ellos y creo que lo tenemos que aprovechar.

- ¿Qué Villarrobledo se esperan mañana: el de la liga regular o el de la ida?

- Al verse por debajo en el marcador creo que van a ir desde el primer minuto a morir, a ir al 200 por cien, a intentar sorprendernos y elevar mucho el contacto para sacarnos fuera de pista. Van a andar un poco locos, en el buen sentido de la palabra. Creo que tenemos que ser consciente de ello y tener la mente fría para dormir el partido cuando sea necesario y no permitir que el partido loco que ellos buscarán y necesitan.

- ¿Cual será el arma principal del Peixegalego?

- Saber leer el partido. No podemos dejar que hagan su juego y que puedan correr y, sobre todo, saber cuando es el momento de atacar rápido o de frenar el ritmo de partido. No podemos dejar que se sientan cómodos en su pista.

- En la ida fue uno de los más destacados. ¿Cómo se encuentra para este partido?

- Creo que en la ida todos estuvimos bien. Fue un partido muy completo de principio a fin y supimos aprovechar el momento en el que ellos bajaron el ritmo un poco. Personalmente me encontré muy cómodo y la verdad es que jugar este tipo de partidos da una motivación extra y sobre todo frente a un equipo que nos había ganado de 20. Para la vuelta estoy igual y creo que todos estamos muy motivados y con ganas de hacerlo bien, Lo que importa es la victoria del equipo.

- ¿Ya han pensado en la posibilidad del ascenso?

- Somos consciente de que la posibilidad está ahí y es mucho más real que hace una semana. Si hace dos meses me dices que estaríamos a un partido de subir y con una renta de 16 te diría que estás completamente loco. Pero se ha dado así, nos lo hemos ganado en un año que no ha sido fácil. No queremos hablarlo mucho pero somos conscientes de que es muy complicado ganar así que vamos con cautela pero mentalizados en que debemos ganar y subir.

- ¿Por qué cree que debería ascender el Peixegalego?

- Primero por toda la gente de Marín y la gente que forma parte del club. Al final es un club que a nivel humano es de 10, con gente que se implica muchísimo y que es como si fuese parte de su familia. La plantilla es muy profesional y con buen ambiente. Por todo lo que hemos luchado, los handicaps que hemos pasado y la gente que tenemos detrás, nos merecemos el ascenso.

- ¿Qué le diría a la afición?

- Que sea consciente de lo complicado que ha sido llegar hasta aquí y de lo complicado que va a ser la vuelta. Este partido va a ser una auténtica guerra. Les diría a los aficionados que nos animasen con todas las fuerzas y que vamos todos a una, y que estén tranquilos, nos vamos a darlo todo para lograr el ascenso para Marín.