El BNG denuncia la "requisa de banderas estreleiras" en el estadio de Pasarón

El diputado del BNG Luís Bará preguntó al Gobierno gallego en el Parlamento si comparte el criterio del Pontevedra CF con respecto a la "requisa de banderas estreleiras, republicanas y con el escudo de Castelao" y en cuanto a la advertencia de sanciones a las personas que exhiben estos símbolos. Según reza una nota enviada por el partido nacionalista, esta manera de actuar contrasta con la de otros clubes como el Celta, que permiten la exhibición de este tipo de "símbolos identitarios".

El BNG denuncia que "estamos diante dun ataque contra a liberdade de expresión, como se puxo de manifesto en sentenzas xudiciais". Según el partido, no hay una actuación uniforme ni por parte de las autoridades de interior ni por parte de los clubes y, así, en unos estadios se permite la exhibición de estos símbolos y en otros se prohibe "drásticamente".

"Un bo exemplo deste contraste de criterios é o que acontece nos estadios de Balaídos e Pasarón. Así, mentres a afección do Celta pode exhibir libremente bandeiras e outros símbolos de identidade, no caso do Pontevedra existe unha prohibición expresa por parte da dirección do clube, que se traduce na requisa de bandeiras estreleiras, bandeiras republicanas, bandeiras co escudo de Castelao... e na advertencia de sancións ás persoas que exhiben estes símbolos. Neste sentido, nas últimas tempadas tramitáronse cando menos dous expedientes sancionadores con multas de 300 e 500 euros, xunto coa prohibición de entrada ao estadio".