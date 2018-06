Jorge Hernández pierde enteros

Jorge Hernández no es una prioridad para el Pontevedra. En el seno granate manejan el nombre del mediapunta zamorano como uno de los futuribles para el proyecto del próximo curso, pero sondean otras opciones antes de realizar definitivamente una oferta de renovación al exjugador del Alcoyano.

La ampliación de contrato de Mouriño dificulta la continuidad de Hernández. Ambos futbolistas juegan en la posición y, aunque a lo largo de este curso han coincidido en varias ocasiones en el césped, el Pontevedra considera que los dos son de un perfil y nivel parecido.

De este modo, pese a que el jugador es del agrado del técnico, el club busca en el mercado un futbolista más regular que el zamorano, que pese a ser del agrado de Luismi y haber sido avalado por Luisito y Roberto Feáns el pasado curso, no ha convencido del todo en su primer año como granate.

La institución lerezana busca en el mercado un jugador más regular, capaz de dar un salto de calidad al equipo en la posición de mediapunta, un puesto clave en el esquema de Luismi.

En el Pontevedra gusta mucho el nombre de Pablo Rey, un futbolista al que el club granate ha tentado en los últimos veranos pero que nunca se ha decidido a dar el paso de dejar Ferrol. Ahora, con el Racing en Tercera y 33 años a sus espaldas, podría ser la oportunidad para que Rey, que estudió varios años en el campus a las orillas del Lérez, viniese a Pontevedra por cuestiones estrictamente deportivas.

Pese a que el capitán del equipo departamental es una opción y el club estudia otras, Jorge Hernández no está descartado por el club granate. Sin embargo, esta indecisión ha hecho que el Pontevedra no le haya realizado por el momento ninguna oferta al mediapunta.

El zamorano aguarda la llamada prometida desde las oficinas de Pasarón. "El último día que hablamos quedamos en que ellos se pondrían en contacto conmigo. Ellos dijeron que quería mantener el bloque y yo me quiero quedar", asegura Hernández durante sus vacaciones.

Al contrario que en el caso de Adrián León, cuya propuesta de renovación termina hoy, el club no se puesto ningún tipo de plazo con Jorge Hernández. "No hablamos de fechas límites ni nada por el estilo. Me dijeron que ya me llamarían y yo sigo esperando", destaca a la vez que reconoce que no debe ser él quien tome la iniciativa y descuelgue el teléfono.

El futbolista de 26 años cuenta con "varias ofertas interesantes" , pero destaca que su intención es "escuchar primero al Pontevedra" debido a que se ha sentido muy a gusto en la ciudad del Lérez.

Jorge Hernández llegó a Pasarón tras haber sido importante en equipos como el Valladolid B, el Sestao River o Alcoyano. Hace tres temporadas incluso llegó a debutar en Segunda con el primer equipo pucelano.

Utilizado

En Pontevedra siempre ha sido un hombre utilizado cuando ha estado disponible tanto para Luisito como para Luismi. De hecho, con éste último ofreció su mejor nivel en partidos de casa como el Celta B o el Racing de Ferrol, encuentros en los que anotó dos de sus tres goles en liga. El tercero lo celebró ante el Talavera, en el que en 11 minutos fue capaz de hacer una jugada individual sublime para anotar tras regatear a varios contrarios y asistir a Éder para redondear la goleada. En total jugó 30 encuentros, 24 de ellos como titular y acumuló 1.823 minutos.