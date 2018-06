El Pontevedra se interesa por Javi Rey

Salió del Pontevedra hace casi diez años y desde entonces ha sonado varias veces para volver a la que un día fue su casa, pero las negociaciones nunca llegaron a avanzar lo suficiente. Este año el club granate ha recuperado su interés en Javi Rey, que acaba de firmar una buena temporada en el Badajoz, en el grupo IV, jugando 34 partidos de liga, todos ellos como titular.

El centrocampista de 27 años confirmó ayer a FARO que el Pontevedra se ha interesado por su situación, aunque no le ha hecho llegar una oferta firme. Él no tiene prisa por decidir su futuro, pues la temporada todavía no ha terminado para muchos equipos que están inmersos en la disputa de play off.

Pero Javi Rey no vería con malos ojos volver a la que un día fue su casa, a la entidad en la que se formó y a la ciudad que le vio nacer. "Si el club ha mostrado interés en mí, yo también lo valoro", comenta el centrocampista, que admite que cuenta con varias ofertas por su buen año en Badajoz.

Para el futbolista, al que se ha podido ver por Pontevedra estos días, jugar en casa "es un aliciente más" y comenta que estuvo pendiente de la actualidad del club granate desde Badajoz. De la plantilla actual conoce a Adrián León, con el que coincidió en Logroño, y a Edu Sousa, y también a Carlos Ramos, que se fue en Navidad, pero todavía no les ha pedido consejo sobre su futuro.

Su intención es continuar en Segunda B y sobre su temporada en el Badajoz, Javi comenta que "ha sido un grupo igualadísimo. Hasta la última jornada había seis equipos pendientes de no bajar. Nosotros conseguimos ganar y nos salvamos. En casa fuimos muy competitivos, perdimos pocas veces, pero fuera nos costaba un poco más".

En busca de mediocentro

Además de Javi Rey, el Pontevedra se ha interesado por varios centrocampistas en las últimas semanas, lo que podría significar que algunos de los hombres que han actuado en esa posición este último año no continuarán.

Uno de los nombres que sonó con más fuerza es el del futbolista de la Gimnástica Segoviana Manu Olmedilla. El jugador, cuya vida profesional ha estado ligada al conjunto de Segovia desde categoría infantil, reconoció que hace un par de semanas le hicieron llegar el interés del Pontevedra, pero que no llegaron a hacerle una oferta concreta.

Olmedilla es un hombre de club, pero después de dos años jugando en Segunda B comenta que le gustaría continuar en la categoría, por lo que no descarta salir de la Gimnástica, aunque señala que todavía es pronto y el mercado está muy parado.

Esta semana ha sonado otro nombre para reforzar las filas del Pontevedra CF, el de Galder Cerrajería, que la última campaña militó en el Barakaldo y ha pasado por equipos como el Burgos, el Oviedo o el Murcia. El centrocampista no quiso confirmar ni desmentir el interés de la entidad granate, pues todavía tiene contrato en vigor con el cuadro vasco.