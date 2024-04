El COB, a ganar para no decir adiós al play-off

Importante partido el que se disputará esta mañana en el Pazo dos Deportes Paco Paz entre Club Ourense Baloncesto y Alega Cantabria a las 12.30 horas. Los ourensanos están obligados a ganar para no despedirse definitivamente del play-off tras las últimas tres derrotas consecutivas, a pesar del buen juego desarrollado.

Es así y el entrenador, Félix Alonso, no lo oculta, el partido está “marcado por dos factores, el factor físico y el factor emocional. El emocional en cuanto al hecho de que sabemos la importancia que tiene el partido para nosotros, por el pasan nuestras aspiraciones para luchar por esa novena plaza. Ganar no nos garantiza nada salvo el hecho de permanecer vivos y perder, por el contrario, aunque no nos descarta al 100% sí que reducen nuestras posibilidades a la mínima expresión”, advierte el técnico.

Pese a ello, pide que no suponga un exceso de responsabilidad, sino de motivación, “y espero ademas que venga también acompañada por la energía que nos da el Pazo. La afición nos ha llevado en volandas y por primera vez en la temporada hago un llamamiento a la afición para que asista en el mayor número posible y que demuestre que esta ciudad es de baloncesto”, añade el leonés.

El COB afrontará su tercer partido en ocho días después de encuentro muy duros a nivel físico y con un viaje a Alicante de por medio, es por ello que “el factor físico también va a ser muy importante. El miércoles se vio el bajón de energía en el último cuarto y va a ser importante que afrontemos este encuentro en las mejores condiciones, por ello el equipo ha entrenado muy bien estos dos días, con muy buenas sensaciones, con mucho ritmo e intensidad”, manifiesta Alonso.

En cuanto a las bajas, Bolong Zheng va a ser duda hasta el último momento ya que sigue con molestias y Adika “está ya mucho mejor de ese proceso vírico”. Por su parte, “Javi, con el buen trabajo de los médicos y los fisioterapeutas, está ya para poder ayudar al equipo y darnos una muy buena rotación”, pero la mala noticia la pone Turner, “lamentablemente Justin no va a ser de la partida y tendremos que suplir su baja con un paso adelante por parte del resto de los jugadores”, dice el mister ante una jornada que se prevé intensa y exigente.