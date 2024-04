Partido exigente en campo estrecho

El Club Deportivo Arenteiro coge esta mañana un vuelo para enfrentarse esta tarde en el Estadi Municipal La Bóbila de Gavá al UE Cornellá a las 16.00 horas.

Los verdes se desplazan hasta tierras catalanas después de una semana que comenzó con dificultad debido precisamente al viaje de vuelta de la última visita a tierras catalanas, la del pasado fin de semana para medirse al Barça Atlétic, que a causa de una avería con el autocar del equipo supuso que el club no regresase a Ourense hasta entrada la tarde del lunes. Lo que a su vez hizo que el equipo tuviese de descanso el lunes y el martes, por lo que el partido de esta tarde se juega con tres días de entrenamiento; pese a ello el entrenador, Javi Rey, asegura que los suyos “están preparados” para dar lo mejor de sí porque “para el Arenteiro no hay excusa”.

El campo

Es el mismo argumento que esgrime para decir que las dimensiones de el Estadi del Bóbila “son muy reducidas” y que a mayores el campo no va a estar en un gran estado. “Es el típico campo que tiene pista de atletismo alrededor, este año creo que no estuvo ni jugando allí el Gavá porque estaba en mal estado, ahora lo recuperaron pero aún así creo que estará irregular, que no se va a dar jugado bien y por encima en Cataluña hay restricciones en cuanto a los riegos del campo”, comenta Rey poniendo el foco en que “con ese contexto el escenario va a ser muy difícil” porque el campo “es muy estrecho, 96 x 53”, advierte el mister que espera “ un partido muy duro, de mucho juego directo y mucho segundo balón”.

Los objetivos

Insiste en que nada es una excusa y si algo tiene el Arenteiro “es ambición”, por ello el objetivo es volver de Gavá con tres puntos más en el casillero. “Venimos de dos empates contra la Real Sociedad B y contra el Barça B, buenos puntos pero ahora hay que sumar de tres para seguir en la parte alta de la clasificación, que es lo que buscamos de cara es de final de liga”, dice el técnico de los carballiñeses, que sabe que el Cornellá “va a salir con todo en un partido que para ellos es de vida o muerte”.

“Tenemos que hacer las cosas bien, adaptarnos lo más rápido posible al campo ante un rival muy difícil de superar que se va a agarrar al partido porque se está jugando la salvación. Pero nosotros tenemos que sumar de tres porque después tenemos partidos muy complicados: Ponferradina, Deportivo, Celta B, Lugo, Fuenlabrada y Unionistas, nos queda un calendario muy duro”, insiste el entrenador.

La portería

Si algo puede preocupar a la afición es la situación en la portería del club. Diego García fue operado el lunes de su lesión en el tendón de Aquiles y tiene seis meses de baja, por lo que bajo los palos gallegos se pondrá Pablo Brea que ya tuvo que hacerlo durante 75 minutos de la jornada ante el Barça Atlétic, pero a mayores está lesionado Manu Figueroa, el tercer portero, así que el club ha recurrido al mercado y ha fichado a Pablo Picón.

“Es un portero de nivel, de buena cantera, estuvo en el Levante y en el Valladolid Promesas, con nosotros lleva dos días entrenando y ahora está a la espera de trámites administrativos para tramitar la ficha, pero estamos contentos con la incorporación”, resume brevemente Rey.

Con todo, tranquiliza a los aficionados. “Tenemos armas para enfrentar el partido, vamos 21 jugadores convocados, vamos a tener cambios , vamos a tener gente de garantías en el once inicial y si hay algún jugador que pega un bajón por las altas temperaturas o por la exigencia del partido, va a haber gente que pueda entrar con garantía desde el banquillo como se demostró en el Johan Cruyff, que entró Manin e hizo el gol, o entraron Berardozzi y Pol Bueso y fueron capaces de neutralizar el encuentro. Tenemos buena plantilla, así que estoy tranquilo”, indica.

El míster concluye mandando un mensaje de ánimo a Diego García ante “una situación muy complicada para él, para el club, para el cuerpo técnico y para los propios compañeros” . “Nos dio en el viaje un ejemplo de superación, sabía la gravedad de su lesión y tuvo siempre una sonrisa con una actitud muy buena, para mí fue un ejemplo ya se lo dije cuando fui a visitarlo al hospital. Le mandó muchísimo ánimo porque estaba un nivel altísimo, estaba en el top 3 porteros de la categoría afianzándose como uno de los mejores de Primera Federación... Son cosas que tiene el fútbol. Pero lo felicito por como lo afrontó y tiene el apoyo de cuerpo técnico, club y con compañeros, así como a todos los aficionados, para que vuelva lo mejor posible”.